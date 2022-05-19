Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras 2053 vizyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı.
Erdoğan bu programda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Milli mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Milli mücadelenin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşini düşmanı 9 Eylül'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum.
MİRAS 2053 VİZYONU
Milli mücadelenin bu önemli tarihinin armağan edildiği siz gençlerimizi istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim size bırakacağımız miras inşa ettiğimiz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı ve 2053 vizyonu olacaktır. Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş büyüğünüz olarak hayallerinizden asla vazgeçmeyin diyorum.
Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden sizleri uzaklaştırmasın.
Siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü 2,5 kat arttıran Yavuz'un dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmaya başaran Abdülhamit'in, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerine yeni devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in...
Siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, Türkiye'ye çağ atlatma vizyonun sahibi rahmetli Özal'ın, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserlerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan vizyonun mirasçılarısınız.
Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren, benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik.
Kimi zaman sağ sol, kimi zaman Alevi Sünni, kimi zaman ilerici gerici, kimi zaman Türk Kürt diyerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan anlayışla tuzakları birer birer bozduk.
15 TEMMUZ'DA DARBECİLER KARŞILARINDA BU GENÇLİĞİ BULDU
15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktığında karşılarında işte bu gençliği buldular. Cumhuriyet tarihimizin bu en şanlı direnişinin öncüsü, gençlerimizin cesareti ve kararlılığı silahların gücüne galebe çaldı. Bugün de burada azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz.
Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda, 5 bin kişilik bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Artık biz Tokyo ve şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz.
Az önce eskrimdeki şampiyonumuzu izledik ve dinledik. Şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce bir müjde daha aldım, dünya boks şampiyonasında İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla."
Yarın akşam 4 finalistimiz var yine kadınlarda. Dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz. Sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcularımızın içinden şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum.
Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. İşte görme engelli sevgili evladımızı dinledik değil mi? Bakın nereden nereye. İddialı olduğu kadar da başarılı.
Görme engelli ama metaverse meydan okuyor, işte mesele bu. Nitelikli fikri tapu diye dilimize kazandırdığımız ve bunları dünya çapında kabul eden gençlerimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak kalıplara sokmak isteyenlere inat, gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor.