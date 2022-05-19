Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras 2053 vizyonu





MİRAS 2053 VİZYONU

Milli mücadelenin bu önemli tarihinin armağan edildiği siz gençlerimizi istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim size bırakacağımız miras inşa ettiğimiz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı ve 2053 vizyonu olacaktır. Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş büyüğünüz olarak hayallerinizden asla vazgeçmeyin diyorum.

Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden sizleri uzaklaştırmasın.

Siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü 2,5 kat arttıran Yavuz'un dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmaya başaran Abdülhamit'in, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerine yeni devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in...

Siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, Türkiye'ye çağ atlatma vizyonun sahibi rahmetli Özal'ın, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserlerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan vizyonun mirasçılarısınız.

Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren, benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik.

Kimi zaman sağ sol, kimi zaman Alevi Sünni, kimi zaman ilerici gerici, kimi zaman Türk Kürt diyerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan anlayışla tuzakları birer birer bozduk.