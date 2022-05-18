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    • 19.05.2022 01:26
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

    Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

    "GÜZEL BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"
    Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.



    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, buluşmanın tamamının bugün saat 21'de sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınlarından takip edilebileceğini de ifade etti.

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    Hegemonya Belgeseli
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