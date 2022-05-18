Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşında ilk kelle gitti! Murat Ongun'un görevli olduğu İBB Sözcülüğü lağvedildi...

DESTEK KAYBETTİ

Yapılan açıklamalar sonrası CHP'li isimler Ekrem İmamoğlu'ndan desteğini çektiğini açıkladı.

TAKVİM.COM.TR KULİSLERDEN AKTARDI: CHP YÖNETİMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşları tarafından topa tutulması CHP yönetimi tarafından sessizlikle karşılanırken takvim.com.tr geçtiğimiz hafta çok çarpıcı kulislerle Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin bir operasyon hazırlığında olduğunu aktardı.



Takvim.com.tr, CHP yönetiminin direkt olarak Ekrem İmamoğlu'nu hedef almak yerine faturayı İBB Sözcüsü Murat Ongun'a keseceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde seçmenin kendisine tepkisini minimalize ederek Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha vuracağını okuyucularına aktardı.

İMAMOĞLU ÖNCE DİRENMEYİ DENEDİ

Gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde ekibiyle bir toplantı yaparak Murat Ongun üzerinden kendisine kurulan baskıyı ele aldı.

Toplantıda ekibinin neredeyse tamamı Murat Ongun'un artık görevden alınması gerektiğini söylerken İmamoğlu Genel Merkezin yanı sıra kendi ekine de direnmeyi denedi.

İBB SÖZCÜLÜĞÜ BİRİMİ LAĞVEDİLDİ

Takvim.com.tr'nin aktardığı 'Murat Ongun krizi' Ekrem İmamoğlu ile kendi ekibinin arasını da açmaya başlarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Murat Ongun'un başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü birimi kapatıldı. Böylece Ongun'un bileti kesilirken Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşında giden ilk kelle İBB Sözcüsü Murat Ongun oldu.

İMAMOĞLU DA DOĞRULADI

İmamoğlu İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığını kendine yakın yayın organları aracılığıyla doğrularken Ongun'un başka bir göreve başlayacağını iddia etti.

ADAYLIK HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ KARŞI HAMLE YAPACAK

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği ve ekibinden çalışmalara devam edilmesini istedi.

YENİ HAMLELER BEKLENİYOR

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açık savaşının önümüzdeki günlerde süreceği bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun hamle için uygun zamanı kolladığı öğrenildi.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, İstanbul'da kar esareti yaşanırken yaptığı İsviçre ve Milano tatilinin hesabını da veremedi.

Lüks tatili inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un harcama trafiğini ortaya çıktı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden çift, bu gelirden daha fazla harcama yapmış. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde zorunlu olması rağmen mal bildiriminde bulunmayan Ongun, 2022'de verdiği beyanda taksitini ödediği evi bildirmemiş. Ongun ailesinin hesabına yollanan bazı paraların kaynağının ise meçhul olduğu ortaya çıktı.