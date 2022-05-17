CHP kulislerinden sızan son dakika: Yaptığı operasyonlarla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı deviren Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır seçim üstüne seçim kaybetmesine rağmen parti içindeki gücünü konsolide etmeyi başardı. Kendisine muhalif her ismi partiden tasfiye eden, partiyi yandaşları ve şakşakçılarıyla dolduran Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesinde de bu durumu büyük bir avantaj olarak kullanmayı bildi.
Seçime aylar kala partideki yakın isimler üzerinden rakiplerine gözdağı veren, İmamoğlu ve Yavaş'ı "belediye başkanları işine baksın" ifadeleriyle oyun dışına atan, fonladığı yandaş medya üzerinden iki isme medya suikastleri yaptıran Kılıçdaroğlu; sonuna istediğini aldı.
CHP kulislerinden sızan son dakika bilgisine göre Kılıçdaroğlu an itibarıyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Gazeteci Zafer Şahin konuyu köşesine taşıdı, muhalefette çok kavgalar çıkartacak kulis bilgilerini aktardı. Şahin'in yazısından öne çıkanlar şöyle:
Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisinde kalıyor...
Onunla seçim alınamaz… Muhafazakâr seçmenden oy alamaz...
Altılı masadan destek bulamaz… vs. vs. vs…
Bu köşede 30 Nisan 2021'de "Kılıçdaroğlu nasipse aday" demiştik. CHP lideri bir yıl içinde Cumhurbaşkanı adaylığına parti içinden itiraz eden kim varsa hepsini yola getirdi. Yola gelmeyenleri yoldan çıkardı.
Kemal Bey an itibarıyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Karar partinin geçtiğimiz hafta toplanan MYK'sında alınmış. MYK üyelerinin tamamı tek tek söz alarak Kılıçdaroğlu'na "Adayımız siz olmalısınız" demiş. Hatta Veli Ağbaba aylar önce "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyerek şimşekleri üzerine çeken Bülent Kuşoğlu'na "İyi ki bu konuyu dile getirdin" diye teşekkür etmiş. MYK'da İmamoğlu'na yakın olarak bilinen bazı isimler de aynı doğrultuda görüş belirtmiş!
Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin konuşmalarını not alarak dinlemiş. "Hayır, ben aday olmam" dememiş.
Bu kulis bilgilerinden anlaşılacağı üzere, CHP'nin altılı masaya getireceği ismin Kemal Bey olması artık kesinleşmiş gibi görünüyor. Masadan CHP liderine onay çıkacak mı, göreceğiz. Doğal olan, muhalefetin en büyük partisinin liderinin adaylığına kimsenin itiraz etmemesi. Ama siyaset bu. Dengelerin her an değişmesi, bambaşka ihtimallerin masaya gelmesi şaşırtıcı olmaz.
CHP kulislerinde "Neden Kılıçdaroğlu?" sorusuna şu yanıtlar veriliyor:
Parlamenter Sisteme geçme vaadinden asla caymaz.
Kişisel hırslarından arınmış. Egosu yok.
Devlet mekanizmasını partizanlıktan uzak tutarak liyakate göre yeniden şekillendirebilir.
İsmi muhalefetin adayı olarak geçenler arasında devlet adamı kimliği ön planda olan tek isim.
Toplumun tamamını kucaklayacak olgunluk ve tecrübeye sahip…