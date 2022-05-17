CHP kulislerinden sızan son dakika: Yaptığı operasyonlarla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı deviren Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı!

Kemal Bey an itibarıyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Karar partinin geçtiğimiz hafta toplanan MYK'sında alınmış. MYK üyelerinin tamamı tek tek söz alarak Kılıçdaroğlu'na "Adayımız siz olmalısınız" demiş. Hatta Veli Ağbaba aylar önce "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyerek şimşekleri üzerine çeken Bülent Kuşoğlu'na "İyi ki bu konuyu dile getirdin" diye teşekkür etmiş. MYK'da İmamoğlu'na yakın olarak bilinen bazı isimler de aynı doğrultuda görüş belirtmiş!

Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin konuşmalarını not alarak dinlemiş. "Hayır, ben aday olmam" dememiş.

Bu kulis bilgilerinden anlaşılacağı üzere, CHP'nin altılı masaya getireceği ismin Kemal Bey olması artık kesinleşmiş gibi görünüyor. Masadan CHP liderine onay çıkacak mı, göreceğiz. Doğal olan, muhalefetin en büyük partisinin liderinin adaylığına kimsenin itiraz etmemesi. Ama siyaset bu. Dengelerin her an değişmesi, bambaşka ihtimallerin masaya gelmesi şaşırtıcı olmaz.

CHP kulislerinde "Neden Kılıçdaroğlu?" sorusuna şu yanıtlar veriliyor:

Parlamenter Sisteme geçme vaadinden asla caymaz.

Kişisel hırslarından arınmış. Egosu yok.

Devlet mekanizmasını partizanlıktan uzak tutarak liyakate göre yeniden şekillendirebilir.

İsmi muhalefetin adayı olarak geçenler arasında devlet adamı kimliği ön planda olan tek isim.

Toplumun tamamını kucaklayacak olgunluk ve tecrübeye sahip…