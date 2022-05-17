CHP'de 'Murat Ongun' krizi! Ekrem İmamoğlu direniyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 için adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kendi ekibine hem de CHP Genel Merkezine karşı direnmeyi seçti.
Geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünden yaptığı 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu, 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı vererek Karadeniz turuna çıktı.
İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerden oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.
MURAT ONGUN VE İMAMOĞLU'NDAN KRİZİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMALAR GELDİ
Sonraki kriz sürecini yönetemeyen Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendilerini eleştirenlere tepki gösterdi.
Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri gerilimin tırmanmasına sebep oldu...
DESTEK KAYBETTİ
Yaşanan gelişmeler sonrası birçok CHP'li isim ve sanatçı Ekrem İmamoğlu'ndan desteğini çektiğini açıkladı.
CHP YÖNETİMİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşları tarafından topa tutulması CHP yönetimi tarafından sessizlikle karşılanırken takvim.com.tr geçtiğimiz hafta çok çarpıcı kulislere ulaştı.
TAKVİM.COM.TR DUYURDU
Takvim.com.tr'nin geçen hafta okurlarına aktardığı kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yönetimi yeni bir hamle hazırlığına başladı.