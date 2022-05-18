CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı: Kaçak imarda metre başına haraç topladılar!

İstanbul merkezli 5 ilde dün rüşvet operasyonu düzenlendi. 54'ü Kadıköy Belediyesi'nde görevli 224 kişinin yakalanması için eşzamanlı baskınlar yapıldı, 194 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ağını kuran zabıtaların esnafı ve inşaat sahiplerini hedef alan çalışma sistemi ortaya çıkarılırken, rüşvet paralarına 'metre' adı verildiği, hedefteki kişilerden ise 'sağlam arkadaş' diye bahsedildiği belirlendi.
Operasyon, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlendi.
Örgütlü olarak "rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karışan 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesindeki 170 kişi rüşvet vermekle suçlanıyor.
İstanbul merkezli olarak İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese baskın yapıldı.
PARALAR İKİ HESABA...
Rüşvet operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara göre "rüşvet çarkını" yöneten şebekenin 54 üyesi, Kadıköy Belediyesi'nde görevli. 48'i zabıta memuru, 6'sı gıda denetim mühendisi. Polisin tespitlerine göre şebeke üyeleri şöyle çalıştı: Zabıta komiserleri; rüşvet alacakları hedefteki esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine giderek eksiklerine ilişkin tespitler yaptı ve irtibat numaralarını vererek, "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi. Aynı gün akşam saatlerinde zabıtalar, açıkları bulunan işyerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan zabıta komiserlerini arayan esnaf, "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup ayıracağız" cevabını aldı ve verilen banka hesaplarına "rüşvet" paralarını yatırttı. Rüşvet paralarının sivil iki vatandaşın adına olan hesaplara yatırıldığı belirlendi. Banka hesaplarının sahipleri de gözaltına alındı.