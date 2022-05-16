Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2022 23:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 00:21
    ABONE OL

    İmamoğlu mu yalan söylüyor yoksa İBB mi? Tartışmalı Karadeniz turunun masraflarına ilişkin soru önergesi

    Gözünü 2023 hırsı bürüyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz turu gündemdeki yerini koruyor. İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda İmamoğlu'nun Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği Karadeniz gezisinin masraflarının nasıl karşılandığı tartışıldı. AK Parti grubu söz konusu tura ilişkin soru önergesi verirken CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, masrafların Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandığını iddia etti. Öte yandan tura katılan yandaş gazeteci Özlem Gürses, İmamoğlu'nun kendisine gezinin masraflarının İBB tarafından karşılandığını söylediğini ifade etti.

    İmamoğlu mu yalan söylüyor yoksa İBB mi?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği Karadeniz gezisinin masraflarının nasıl karşılandığı tartışıldı.

    İBB Meclisi mayıs ayı oturumları, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

    AK Parti'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3-4 Mayıs tarihlerinde gazetecilerin de aralarında bulunduğu bir heyetle Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği geziye ilişkin soru önergesi verdi.



    KARADENİZ MİTİNGİNİN AMACI NE?
    Önergede, "İBB Başkanı sıfatıyla Karadeniz'de miting yapmanızın amacı nedir" diye İmamoğlu'na soran Uslu, bu gezinin resmi bir amacının olup olmadığı sorusunu da yöneltti.

    Uslu, geziye katılan bir gazetecinin, İmamoğlu'nun ağzından gezinin bütün masraflarının İBB'nin bütçesinden karşılandığını yazdığını söyledi.



    KİM YALAN SÖYLÜYOR?
    İmamoğlu'nun ise kendi şahsına ait olan harcamaların bir kısmını kendisinin, bir bölümünü ise tabii ki İBB'nin karşıladığını söylediğini anlatan Uslu, İBB'nin ise iki günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmadığını açıkladığını belirterek, "Birbirinden farklı bu üç açıklamaya göre kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor. Gazeteci mi, siz mi, İBB mi? Hem sizin, hem beraberinizde size eşlik eden gazeteciler, bürokratlar ve siyasi yöneticilerin geziyle ilgili yol, konaklama ve diğer tüm harcamaları kim tarafından nasıl finanse edildi? İBB bütçesi bu masraflar için kullanıldı mı? Kullanıldıysa ne kadar ve ne tür harcamalarda kullanıldı?" diye sordu.

        KARADENİZ'DE DAĞITILAN YARDIM KARTLARI
        Uslu, ayrıca İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın gezide dağıttığı yardım kartlarının, İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak için hazırlanan kartlar olup olmadığını sordu.



        İMAMOĞLU 'BELEDİYE BÜTÇESİ' DİYOR, BALYALI TAM TERSİNİ...
        CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bayramlarda herkesin memleketine gittiğini, İmamoğlu'nun da Trabzon ve Rize'ye memleketine gittiğini söyledi.

        Karadeniz gezisinin tek bir gerekçesi olduğunu anlatan Balyalı, İmamoğlu'nun salgın öncesi bölgeye geleceğine dair söz verdiğini, salgından dolayı böyle geniş çaplı bir gezi yapamadığını, hem memleketine gitmek hem de çevredeki bir takım ilçeleri ziyaret etmek gibi programı olduğunu belirtti.

        Gezinin son derece doğal olduğunu savunan Balyalı, şöyle devam etti:

        "Geziyle alakalı olarak da yine çok net biçimde altını çizelim bir tek kuruş kamu kaynağı harcanmamıştır. Belediye Başkanımız, kendi masraflarını hepsini kendisi karşılamıştır. Bunun dışında bir şey söylenmesi mümkün değildir. Başka arkadaşların, gazetecilerin yorumları varsa o kendi yorumlarıdır. Hem Başkanımızın hem bizim bu konudaki resmi açıklamamız bu şekildedir."

        Balyalı, yardım kartlarının dağıtımının, kamu kaynağı olarak değil, Yavuz Saltık'ın kendi gönüllü hizmeti olarak yapıldığını aktardı.


        "KONUŞMALARINI YAPMIŞ OLDUĞU OTOBÜS, İETT'YE AİT BİR OTOBÜSTÜR"
        AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da aklı başında her Türk vatandaşının, İmamoğlu'nun Karadeniz'de yapmaya çalıştığının siyaseten ne anlama geldiğini anladığını vurgulayarak, "Yapılan çalışma siyasi miting ve kariyere dönük bir çalışmadır. Konuşmalarını yapmış olduğu otobüs, İETT'ye ait bir otobüstür. Plakası ile tespit edilmiştir. Tarık Bey üzülerek ifade edeceğim, bu sözlerinizi bizzat birinci elden Ekrem İmamoğlu yalanladı. Yapmış olduğu basın toplantısında bir kısım harcamaların kişisel olarak karşılandığını, bir kısım harcamaların da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılandığını ifade etmiştir. Bunu da Ekrem Bey üzerinden tashih etmiş olalım." diye konuştu.



            "İMAMOĞLU ADINA YARDIMLARI DAĞITTIK"
            Geziye katılan gazetecinin de bu konudaki sözlerini hatırlatan Türkyılmaz, Yavuz Saltık'ın ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu adına yardımları dağıttık" ifadesini kullandığını belirtti.

            Tekrar söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise geziye ilişkin İmamoğlu'nun da kendisiyle aynı şeyleri söylediğini ifade etti.

            Gazetecilerin bu konuda yorumları ve eleştirilerinin saygıdeğer olduğunu ve bunları dinlediklerini anlatan Balyalı, "İETT otobüsüne ilişkin yakıt harcamaları da yine belediye başkanımız tarafından karşılanmaktadır. Orada da bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değildir." dedi.

            Konuşmaların ardından soru önergesi kabul edildi.



            CHP'ye yakın gazeteci Özlem Gürses, söz konusu Karadeniz turunun İBB bütçesinden karşılandığını açıkladı.

            Gürses şunları söyledi:

            "Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Sayın İmamoğlu ve Murat Ongun dedi ki; "İçinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs."



            "EKREM BEY DEDİ Kİ; GEZİNİN BÜTÜN FİNANSMANI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN"
            'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor?             Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' Ekrem bey dedi ki; 'Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'"
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Marmara Denizi’nde hayat var
            Haberler Güncel İmamoğlu mu yalan söylüyor yoksa İBB mi? Tartışmalı Karadeniz turunun masraflarına ilişkin soru önergesi
                SON DAKİKA