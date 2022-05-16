İmamoğlu mu yalan söylüyor yoksa İBB mi? Tartışmalı Karadeniz turunun masraflarına ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği Karadeniz gezisinin masraflarının nasıl karşılandığı tartışıldı.
İBB Meclisi mayıs ayı oturumları, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.
AK Parti'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3-4 Mayıs tarihlerinde gazetecilerin de aralarında bulunduğu bir heyetle Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği geziye ilişkin soru önergesi verdi.
KARADENİZ MİTİNGİNİN AMACI NE?
Önergede, "İBB Başkanı sıfatıyla Karadeniz'de miting yapmanızın amacı nedir" diye İmamoğlu'na soran Uslu, bu gezinin resmi bir amacının olup olmadığı sorusunu da yöneltti.
Uslu, geziye katılan bir gazetecinin, İmamoğlu'nun ağzından gezinin bütün masraflarının İBB'nin bütçesinden karşılandığını yazdığını söyledi.
KİM YALAN SÖYLÜYOR?
İmamoğlu'nun ise kendi şahsına ait olan harcamaların bir kısmını kendisinin, bir bölümünü ise tabii ki İBB'nin karşıladığını söylediğini anlatan Uslu, İBB'nin ise iki günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmadığını açıkladığını belirterek, "Birbirinden farklı bu üç açıklamaya göre kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor. Gazeteci mi, siz mi, İBB mi? Hem sizin, hem beraberinizde size eşlik eden gazeteciler, bürokratlar ve siyasi yöneticilerin geziyle ilgili yol, konaklama ve diğer tüm harcamaları kim tarafından nasıl finanse edildi? İBB bütçesi bu masraflar için kullanıldı mı? Kullanıldıysa ne kadar ve ne tür harcamalarda kullanıldı?" diye sordu.