İmamoğlu mu yalan söylüyor yoksa İBB mi? Tartışmalı Karadeniz turunun masraflarına ilişkin soru önergesi





İMAMOĞLU 'BELEDİYE BÜTÇESİ' DİYOR, BALYALI TAM TERSİNİ...

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bayramlarda herkesin memleketine gittiğini, İmamoğlu'nun da Trabzon ve Rize'ye memleketine gittiğini söyledi.

Karadeniz gezisinin tek bir gerekçesi olduğunu anlatan Balyalı, İmamoğlu'nun salgın öncesi bölgeye geleceğine dair söz verdiğini, salgından dolayı böyle geniş çaplı bir gezi yapamadığını, hem memleketine gitmek hem de çevredeki bir takım ilçeleri ziyaret etmek gibi programı olduğunu belirtti.

Gezinin son derece doğal olduğunu savunan Balyalı, şöyle devam etti:

"Geziyle alakalı olarak da yine çok net biçimde altını çizelim bir tek kuruş kamu kaynağı harcanmamıştır. Belediye Başkanımız, kendi masraflarını hepsini kendisi karşılamıştır. Bunun dışında bir şey söylenmesi mümkün değildir. Başka arkadaşların, gazetecilerin yorumları varsa o kendi yorumlarıdır. Hem Başkanımızın hem bizim bu konudaki resmi açıklamamız bu şekildedir."

Balyalı, yardım kartlarının dağıtımının, kamu kaynağı olarak değil, Yavuz Saltık'ın kendi gönüllü hizmeti olarak yapıldığını aktardı.