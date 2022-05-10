CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, İstanbul'da kar esareti yaşanırken yaptığı İsviçre ve Milano tatilinin hesabını veremedi. Lüks tatili inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un harcama trafiğini ortaya çıktı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden çift, bu gelirden daha fazla harcama yapmış. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde zorunlu olması rağmen mal bildiriminde bulunmayan Ongun, 2022'de verdiği beyanda taksitini ödediği evi bildirmemiş. Ongun ailesinin hesabına yollanan bazı paraların kaynağının ise meçhul olduğu ortaya çıktı.
İNCELEME BİTTİ TABLO VAHİM
İstanbul'da ocak ayında yaşanan kar esareti sırasında şikayetlerini dile getiren vatandaşları sıcak evlerinde oturup trollük yapmakla suçlayan Ongun'un aynı günlerde İsviçre'de olduğu ortaya çıkmıştı. Courchevel'de kayak tatili yapan Ongun'un masrafları nasıl karşıladığı merak konusu olmuştu. Bu tartışmalar üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri inceleme başlatmıştı. Söz konusu incelemede çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
7 GÜN DEDİ TATİL UZADI!
İncelemeye göre, Ongun kayak otellerinin en pahalı olduğu sömestr tatili dönemi için (23-30 Ocak) 4 kişi 7 gecelik rezervasyon yaptırdı. Bunun için Ongun'un eşine ait hesap üzerinden 107 bin 547 lira ödeme yapıldı. Ancak tatil planlandığı gibi 7 gecede bitmedi. Ongun ve ailesi tatile rezervasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce 22 Ocak'ta Milano'da başladı. Türkiye'ye geri dönüş tarihi ise rezervasyonun bittiği 30 Ocak değil 2 Mart oldu. Yani Ongun ve ailesinin tatilini nerede geçirdiği ve bedelinin nasıl karşılandığı tam olarak tespit edilemedi. Kontrolörler, fazladan geçirilen süreyi Ongun'a sordu ancak net cevap alamadı.
GERÇEK FİYAT DAHA PAHALI
Ongun skandalın patlak verdiği günlerde kendini, "Uludağ tatilinden daha ucuz" diyerek savunmuştu. Ancak bu iddia da asılsız çıktı. Kontrolörler tarafından yapılan incelemede Ongun ailesinin tatilini geçirdiği Les Arcs Panorama tesisinde kayak turizminin en ucuz olduğu Nisan ayında bile 4 kişinin 7 gecelik rezervasyon ücretinin 148 bin lira olduğunu belirledi. Tesisin kayak sezonundaki fiyatının yaklaşık 400 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.