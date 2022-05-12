Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Ekrem İmamoğlu'na operasyon geliyor! 25 milyonluk villasını açıklayamayan Murat Ongun...

ONGUN VE ÖZKAN DA BİRBİRLERİNE DÜŞTÜ

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi, 2019 yılında İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ile İBB Sözcüsü Murat Ongun arasında bir kavgaya da sebep oldıu.

Kulislerde konuşulanlara göre Özkan, İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunduğu WhatsApp grubunda hem gezinin formatını, hem verilen fotoğrafları hem de gelen tepkiler sonrası yapılan açıklamaları eleştirerek, "Bu bizim karşılaştığımız en büyük kriz" yorumunu yaptı.

WHATSAPP GRUBUNDAN AYRILDI

Necati Özkan, acilen özür dilenmesini istedi. Özkan'ın bu sözleri, gezi ve fotoğrafa gelen tepkileri, "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" diyerek küçümseyen Ongun'u kızdırdı. Ongun, WhatsApp grubundan da ayrıldı.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, İstanbul'da kar esareti yaşanırken yaptığı İsviçre ve Milano tatilinin hesabını da veremedi.

Lüks tatili inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un harcama trafiğini ortaya çıktı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden çift, bu gelirden daha fazla harcama yapmış. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde zorunlu olması rağmen mal bildiriminde bulunmayan Ongun, 2022'de verdiği beyanda taksitini ödediği evi bildirmemiş. Ongun ailesinin hesabına yollanan bazı paraların kaynağının ise meçhul olduğu ortaya çıktı.