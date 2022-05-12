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    • 12.05.2022 10:20
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    • 12.05.2022 10:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Ekrem İmamoğlu'na operasyon geliyor! 25 milyonluk villasını açıklayamayan Murat Ongun...

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç çekişmesi bitmiyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı devam ederken Ekrem İmamoğlu öne geçmek için yaptığı Karadeniz turuyla ağır bir yara aldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yönetimi, İmamoğlu'nun yandaşları tarafından haşlanmasını sessizlikle izlerken takvim. com.tr çok çarpıcı kulis bilgilerine ulaştı. Kulislere göre CHP yönetimi yaşanan gelişmeleri fırsat bilerek Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyon hazırlığına girdi. CHP yönetimi, faturayı Karadeniz turu sonrası yaptığı açıklamalarla tepkilerin artmasına sebep olan ve 25 milyonluk villası ile sahip olduğu servetin kaynağını açıklayamayan Murat Ongun'a kesecek böylece 2023'e giden süreçte Ekrem İmamoğlu'na açık bir mesaj vermeyi planlayan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kellesini de alacak.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’na operasyon geliyor!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 için adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası yandaşları ile girdiği tartışma sonunda ağır yara aldı.

    Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünden yaptığı 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı vererek Karadeniz turuna çıktı.

    İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerden oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.

    KRİZİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA YAPTILAR
    Sonraki kriz sürecini yönetemeyen Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendilerini eleştirenlere tepki gösterdi.

    Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri gerilimin tırmanmasına sebep oldu...

    YANDAŞLARI OTOBÜSTEN İNDİ
    Yaşanan gelişmeler sonrası birçok CHP'li isim İBB yönetimini eleştirirken Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini açıkladı.

    CHP YÖNETİMİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşları tarafından topa tutulurken CHP yönetimi ise sessizliğe gömüldü.

    TAKVİM.COM.TR KULİSLERE DALDI
    Yaşananlar sonrası takvim.com.tr çok çarpıcı kulis bilgilerine ulaştı. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yönetimi yeni bir hamle hazırlığına başladı.

        İMAMOĞLU'NA OPERASYON: MURAT ONGUN'U ÇİZECEKLER
        Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un içine düştüğü duruma içten içe sevinen CHP yönetimi, direkt olarak Ekrem İmamoğlu'nu hedef almak yerine faturayı İBB Sözcüsü Murat Ongun'a kesecek. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde seçmenin kendisine tepkisini minimalize ederek Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha vuracak.

        KILIÇDAROĞLU İNTİKAM ALACAK
        Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu bu hamlesi ile İmamoğlu'na mesaj verirken aylar önce yaşanan bir meselenin de intikamını alacak.

        İNTİKAMA GÖTÜREN SÜREÇ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Kasım 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

        Fakat açılış sonrası Kılıçdaroğlu sosyal medyada açılışa ilişkin herhangi bir paylaşım yapmadı.

        Akşener ise "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılışı'na katıldık… İklim değişikliğine karşı İstanbul'umuzu öncü kılan bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeşil Çözüm ile sıfır karbon ayak izine ulaşan bir İstanbul mümkün…" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

        MURAT ONGUN'DAN İMALI PAYLAŞIM
        İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kılıçdaroğlu'nun paylaşım yapmaması üzerine imalı bir şekilde Akşener'e teşekkür ederek, "Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ederiz" dedi.

        Murat Ongun'un bu paylaşımı o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mesaj olarak yorumlandı ve süreci bu noktaya getirdi.

        ONGUN VE ÖZKAN DA BİRBİRLERİNE DÜŞTÜ
        Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi, 2019 yılında İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ile İBB Sözcüsü Murat Ongun arasında bir kavgaya da sebep oldıu.

        Kulislerde konuşulanlara göre Özkan, İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunduğu WhatsApp grubunda hem gezinin formatını, hem verilen fotoğrafları hem de gelen tepkiler sonrası yapılan açıklamaları eleştirerek, "Bu bizim karşılaştığımız en büyük kriz" yorumunu yaptı.

        WHATSAPP GRUBUNDAN AYRILDI
        Necati Özkan, acilen özür dilenmesini istedi. Özkan'ın bu sözleri, gezi ve fotoğrafa gelen tepkileri, "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" diyerek küçümseyen Ongun'u kızdırdı. Ongun, WhatsApp grubundan da ayrıldı.

        MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
        Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, İstanbul'da kar esareti yaşanırken yaptığı İsviçre ve Milano tatilinin hesabını da veremedi.

        Lüks tatili inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un harcama trafiğini ortaya çıktı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden çift, bu gelirden daha fazla harcama yapmış. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde zorunlu olması rağmen mal bildiriminde bulunmayan Ongun, 2022'de verdiği beyanda taksitini ödediği evi bildirmemiş. Ongun ailesinin hesabına yollanan bazı paraların kaynağının ise meçhul olduğu ortaya çıktı.




            İNCELEME BİTTİ TABLO VAHİM
            İstanbul'da ocak ayında yaşanan kar esareti sırasında şikayetlerini dile getiren vatandaşları sıcak evlerinde oturup trollük yapmakla suçlayan Ongun'un aynı günlerde İsviçre'de olduğu ortaya çıkmıştı. Courchevel'de kayak tatili yapan Ongun'un masrafları nasıl karşıladığı merak konusu olmuştu. Bu tartışmalar üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri inceleme başlatmıştı. Söz konusu incelemede çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.



            7 GÜN DEDİ TATİL UZADI!
            İncelemeye göre, Ongun kayak otellerinin en pahalı olduğu sömestr tatili dönemi için (23-30 Ocak) 4 kişi 7 gecelik rezervasyon yaptırdı. Bunun için Ongun'un eşine ait hesap üzerinden 107 bin 547 lira ödeme yapıldı. Ancak tatil planlandığı gibi 7 gecede bitmedi. Ongun ve ailesi tatile rezervasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce 22 Ocak'ta Milano'da başladı. Türkiye'ye geri dönüş tarihi ise rezervasyonun bittiği 30 Ocak değil 2 Mart oldu. Yani Ongun ve ailesinin tatilini nerede geçirdiği ve bedelinin nasıl karşılandığı tam olarak tespit edilemedi. Kontrolörler, fazladan geçirilen süreyi Ongun'a sordu ancak net cevap alamadı.

            GERÇEK FİYAT DAHA PAHALI
            Ongun skandalın patlak verdiği günlerde kendini, "Uludağ tatilinden daha ucuz" diyerek savunmuştu. Ancak bu iddia da asılsız çıktı. Kontrolörler tarafından yapılan incelemede Ongun ailesinin tatilini geçirdiği Les Arcs Panorama tesisinde kayak turizminin en ucuz olduğu Nisan ayında bile 4 kişinin 7 gecelik rezervasyon ücretinin 148 bin lira olduğunu belirledi. Tesisin kayak sezonundaki fiyatının yaklaşık 400 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.



            25 MİLYONLUK EVİ GİZLEDİ
            Ongun'un skandalı sadece şaibeli tatille bitmedi. İncelemede, yasal zorunluluk olduğu halde Ongun'un hem Beylikdüzü Belediyesi'ndeki hem de İBB'deki görevi süresince (1 Ocak 2017-22 Şubat 2022) mal bildiriminde bulunmadığı ortaya çıktı. Ongun inceleme sırasında kontrolörlerin talebi üzerine verdiği bildiriminde Beylikdüzü'nde 3 milyon TL değerindeki bir adet konutu, eşi tarafından alınan 300 bin lira değerinde otomobili olduğunu beyan etti. Ancak Ongun ve eşinin banka hesaplarında yapılan incelemede 1,5 yıl içerisinde "Ulus Lotus Evleri Sitesi A8 D2 taksiti ve aidat" adı altında 415 bin lira EFT yapıldığı belirlendi. Ongun'un bildiriminde bu evle ilgili bilgi verilmedi. Ayrıca yapılan piyasa araştırmasında Ongun ailesinin taksitini ödeyip beyanda bulunmadığı evin piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu görüldü.

            FAZLADAN HUZUR HAKKI ALMIŞ
            İncelemelerde Murat Ongun'a, yönetim kurulu başkanı olduğu İBB'ye bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nce fazladan huzur hakkı ödendiği de ortaya çıktı. 2020 yılının ilk altı ayında 8 bin 972, ikinci altı ayında 9 bin 630 lira, 2021 yılının ilk altı ayında 10 bin 443, ikinci altı ayında 11 bin 326 lira aylık huzur hakkı ödenmesi gerekirken bu sınırlar aşıldı. Şirket genel kurulunca alınan kararlara istinaden 2020 yılında aylık 16 bin 500 lira, 2021 yılında aylık 18 bin 650 lira huzur hakkı ödendi. Böylece Ongun'a fazladan 146 bin 461 lira huzur hakkı ödendi. Bu duruma göz yuman şirketin yönetim kurulu üyesi İpek Elif Atayman ve Muhammet Oruç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

                Les Arcs Panorama

                HARCADIĞI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI!
                Kontrolörler eşi ve kendisi maaşlı çalışan olduğu halde İsviçre'ye tatile giden Ongun'un gelir gider tablosunu da masaya yatırdı. İncelemeye Ongun ile eşi Gözdem Ongun 2017 ve 2022 arasında toplam 1 milyon 227 bin 428 lira kazandı. Ancak Ongun ailesinin aynı dönemde sadece 3 kalemdeki giderleri (ev taksiti, kredi kartı ödemeleri ve okul ücreti) bile 1 milyon 372 bin 759 lira oldu. Yani Ongun ailesinin sadece 3 kalemdeki harcamaları bile gelirlerinden 150 bin lira fazla olduğu belirlendi. Kontrolörler gelir gider tablosu ortada iken Ongun ailesinin dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Courchevel'de tatil yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı tespitinde bulunarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

                ŞÜPHELİ PARA AKIŞI
                Ongun ailesinin banka hesaplarındaki meçhul para hareketliliği de kontrolörlerin dikkatinden kaçmadı. 1 Mart 2021 ila 28 Aralık 2021 tarihleri arasında eşinin hesabına 403 bin 200 lira havale eden Murat Ongun, 7 Mart 2017 ile 1 Eylül 2020 tarihleri arasında da kendi hesabına 198 bin lira yatırdı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hem Ongun'un hesabına hem de eşinin hesaplarına özel şahıslar tarafından yapılan 143 bin 840 lira EFT'nin hangi gelir veya alacaklar karşılığı yapıldığı anlaşılamadı. Her iki konuda da Kontrolörlerce Savcılığa gerekli bildirimler yapıldı.

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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Ekrem İmamoğlu'na operasyon geliyor! 25 milyonluk villasını açıklayamayan Murat Ongun...
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