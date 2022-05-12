Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Ekrem İmamoğlu'na operasyon geliyor! 25 milyonluk villasını açıklayamayan Murat Ongun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 için adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası yandaşları ile girdiği tartışma sonunda ağır yara aldı.
Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünden yaptığı 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı vererek Karadeniz turuna çıktı.
İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerden oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.
KRİZİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA YAPTILAR
Sonraki kriz sürecini yönetemeyen Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendilerini eleştirenlere tepki gösterdi.
Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri gerilimin tırmanmasına sebep oldu...
YANDAŞLARI OTOBÜSTEN İNDİ
Yaşanan gelişmeler sonrası birçok CHP'li isim İBB yönetimini eleştirirken Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini açıkladı.
CHP YÖNETİMİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşları tarafından topa tutulurken CHP yönetimi ise sessizliğe gömüldü.
TAKVİM.COM.TR KULİSLERE DALDI
Yaşananlar sonrası takvim.com.tr çok çarpıcı kulis bilgilerine ulaştı. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yönetimi yeni bir hamle hazırlığına başladı.