Takvim.com.tr, FETÖ ilişkisini ifşa etmişti... AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu CHP'li Engin Özkoç’u o fotoğrafla yerin dibine soktu

Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum.

TAKVİM KİRLİ BAĞLANTIYI İFŞA ETTİ



Takvim.com.tr olarak CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ temaslarını defalarca yazmış, gündemimize taşıyarak okurlarımızı haberadar etmiştik. İşte Özkoç hakkındaki çarpıcı gerçekler:



15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.