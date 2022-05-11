SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Avrupalı büyükelçiyle neler konuştuğunu açıkladı

"DAHA ÖTESİNİ ORTAYA KOYACAĞIM"

Hiçbir hassasiyetiniz yok. Allahtan bu ülkede CHP içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunları nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. Sizin ne demokrasiye ne vatana ne ortaya koyduğunuz masaya saygınız olmadığını, biraz daha konuşurlarsa daha ötesini söyleyerek ortaya koyacağım."