FETÖ'yle bağlantıları olan CHP'li Engin Özkoç kendisine "aptal" dedi sonra da kendisine aptal denilmesine tepki gösterdi

Bu gece gazeteci Nedim Şener ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç arasında Twitter'da terör destekçiliği üzerine kıyasıya bir tartışma yaşandı.

ÖZKOÇ, HDP'NİN BÖLÜNME İSTEDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞ

Gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından CHP'li Engin Özkoç'un sözlerini yayınlayarak, "HDP grup başkan vekili TBMM'de, kapalı oturumda; 'Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini, eyalet başkanlarının TBMM'ye gelmesini, özerklik hakkını, Türk ve Kürt iki kurucu unsurun tanınmasını istiyoruz' demiş. İŞTE MUHATAP HDP!!!" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE VE CHP'LİLERE "APTAL" DEDİ

Ardından Özkoç'un, "Kürt sorununun çözüleceği tek meşru adres TBMM'dir. Meclisteki tüm partiler bu sorunun çözümü için muhattaptır. ÇOK NET! Biz hazırız ama AKP çok terleyeceği için er meydanından kaçmaya çalışıyor…" ifadelerini paylaşan Şener, "Sorunun adı 'PKK terörü' iken 'PKK'nın sözcülüğünden başka özelliği olmayan HDP'yi muhatap' almak gibi; AKP'nin daha önceki hatasını tekrarlayıp farklı sonuç beklemek ya aptallık ya da HDP'lilerin oylarını almak için yapılan siyasi kurnazlıktır." dedi.

CHP'li Özkoç, Şener'e yanıt vererek, "Sen haklı olabilirsin biz senin özgürlüğün için mücadele edip, bugün burada bunları yazabildiğin için aptal olabiliriz. Olsun biz yine mücadele ederiz..." szölerini sarf etti.

ŞENER: HDP'Yİ MUHATAP ALMAK İSE EN BÜYÜK APTALLIĞINIZDIR

Şener ise Özkoç'a cevaben, "Hayatınızda yaptığınız belki de en akıllıca şey, FETÖ'cülerin katlettiği Hrant Dink cinayetinde hakikati yazdığım için tutuklandığımda benim gibi masum birini savunmanızdı. PKK'nın sözcüsü Demirtaş'ı savunmak ve PKK'nın sözcüsü HDP'yi muhatap almak ise en büyük aptallığınızdır." diye yazdı.

Şener, ayrıca Özkoç'un FETÖ'cülerle görüntülerini paylaşarak, "Ben FETÖ ile kesintisiz mücadele ederken, keşke siz partinizdeki milletvekillerine kumpas kuran FETÖ'cülerle 2013 ve 2014'te yan yana gelme aptallığını yapmasaydınız." tepkisini gösterdi.

ÖZKOÇ ÇILDIRDI

Özkoç kendisi aptal dediği CHP'yi görmezden gelerek, CHP'lileri "aptal" olarak nitelendiren Şener'e, "Haddini aşma hadsiz! CHP sana mı soracak ne yapacağını... Sen kimsin 100 yıllık partiye, kendi hayal dünyanda uydurduğun şeylerle aptal diyorsun. Şu sözlerinle bir gazeteci değil, bir görevli olduğunu kanıtladın..." diye çıkıştı.

ŞENER: PARTİYE APTALLIĞI YAKIŞTIRAN APTALDIR

Şener de Özkoç'a, "Aptallık şahsa münhasırdır, parti aptal olmaz. Partiye aptallığı yakıştıran aptaldır. Laf cambazlığı yapma haddini bil, yazdıklarımı düşün sadece tabii becerebilirsen." diye cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili de, "Bu kadar yürekliysen AKP'lilere de siz FETÖ'yle, PKK'yla birlikte oldunuz aptalsınız desene. YEMEZ! KORKAK SENİ..." iddiasında bulundu.

Nedim Şener de Özkaç'un iddiasına yanıt vererek, "Yanyana geldiklerinde AKP'nin hatalarını da söyledim. AKP, FETÖ ve PKK ile mücedeleye başladığında 2013-2014'te FETÖ'cülere giden siz oldunuz. Şimdi sıra sizde. Gerçeklerden kaçış yok. Tek görevim gerçeği söylemek." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'YLE KAMUYA AÇIK GÖRÜŞTÜM"

Bu kez 2013 ve 2014'te FETÖ'cülerle olan görüntülerine tepki gösteren Özkoç, "Sen aynaya bak, biz ne diyorsak oyuz... Bu fotoğraflar birlikte operasyon çektiğin kripto arkadaşlarının yaptığı gizli kapaklı görüşmeler değil. Devletin, herkesin bildiği kamuya açık toplantılar. Gazetecinin birinci görevi araştırmaktır, algı değil..." dedi.

ŞENER CHP'NİN FETÖ'YLE BAĞLANTILARINI AÇIKLADI

Şener Özkoç'un yasa dışı işlere girişitiğini vurgulayarak, "Açık görüşme olunca FETÖ'cülerle görüşme 'meşru' mu oluyor. Kripto işlerimden siz anlarsınız, Baykal'dan sonra partide FETÖ'cüleri siz ağırladınız, kumpasçı FETÖ'cülerin davetlerine siz gittiniz. Ne olduğunuz da zamanla ortaya çıktı." şeklinde cevap verdi.