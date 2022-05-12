CHP’li belediyelerden DHKP-C’ye Ramazan kolisi!

"Şişli Belediyesi'ne ait kamyonetle, gençlik binasına 50-60 Ramazan kolisi gelmişti. Bu kolileri alt kata istifledik. Daha sonra örgütün maddi gelir ve malzeme temini için kullandığı İKOM adına, belediyelerden yardım alınarak örgüte bağlı organlara dağıtıldığını öğrendim" diyen K.K., DEV-GENÇ'in 2016'daki yaz kampı için de İstanbul'daki CHP'li belediyelerden malzeme topladıklarını söyledi: "Ben K.S. ile birlikte Bakırköy, Sarıyer ve Şişli Belediyelerini gezdim. Sarıyer Belediyesi'nden 6-7 koli meyve suyu ve büyük çadır aldım. Bu çadırları gençlik kampı için benden alıp götürdüler."

ŞAM'DA ESAD'LE GÖRÜŞME

K.K., terör örgütü DHKP-C'nin Suriye'de binlerce insanı öldüren Beşşar Esed yönetimi ile görüştüğünü de ortaya çıkardı.

DHKP-C'nin Suriye'de Şam Cephesi altında faaliyet yürüttüğünü anlatan K.K., Grup Yorum üyelerinden birinin ve örgüt yöneticilerinden bazılarının, Suriye'de Esed'in Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve iyi ağırlandıklarını itiraf etti.