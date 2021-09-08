FETÖ ile sürekli ilişki içinde olan Engin Özkoç'un gündemi bambaşka! Hala FETÖ'cülerle olan fotoğraflarına cevap veremiyor

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP, terör örgütü FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında geziniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine skandal bir temasa imza attı.
ENGİN'İN SESSİZLİĞİ
Sosyal medyaya düşen bir karede CHP'li Özkoç Amerika'da FETÖ'cülerin etkinliğe katıldı. Avukat Burak Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Özkoç'un FETÖ'nün firari imam Faruk Taban ile yanyana olduğu görüntülendi.
Faruk Taban
ENGİN CEVAP VERSENE
FETÖ'cülerle sürekle poz veren CHP'li Özkoç'un bu konuda açıklama yapmaması dikkat çekti. Daha önce de sürekli FETÖ'cülerle takılan Özkoç, internete yeni düşen fotoğraflarıyla ilgili de sessizliğe gömüldü. Son yaptığı paylaşımda da FETÖ'cülerle ilgili karelerinde bahsetmeyen Özkoç 'Erken seçim'i gündemine aldı.
"SAVCILAR HAREKETE GEÇMELİ"
CHP'li Özkoç skandal kareleriyle ilgili sessizliğini korurken sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Akademisyen Selman Öğüt, Özkaç "Firari fetöcülerle boy boy fotoğrafların ve muhtelif videoların var. Niye cevap vermiyorsun? Firari fetöcülerle ilişki dereceni açıkla! Eğer hukuk devleti işliyorsa savcılar harekete geçmelidir!" şeklinde tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkarmıştı. CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.