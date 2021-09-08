FETÖ ile sürekli ilişki içinde olan Engin Özkoç'un gündemi bambaşka! Hala FETÖ'cülerle olan fotoğraflarına cevap veremiyor

"SAVCILAR HAREKETE GEÇMELİ"

CHP'li Özkoç skandal kareleriyle ilgili sessizliğini korurken sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Akademisyen Selman Öğüt, Özkaç "Firari fetöcülerle boy boy fotoğrafların ve muhtelif videoların var. Niye cevap vermiyorsun? Firari fetöcülerle ilişki dereceni açıkla! Eğer hukuk devleti işliyorsa savcılar harekete geçmelidir!" şeklinde tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkarmıştı. CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.