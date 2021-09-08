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    • 08.09.2021 14:44
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    FETÖ ile sürekli ilişki içinde olan Engin Özkoç'un gündemi bambaşka! Hala FETÖ'cülerle olan fotoğraflarına cevap veremiyor

    CHP'li vekillerin FETÖ'cülerle ilgili temasları her geçen gün ayrı detay olarak gündeme düşüyor. FETÖ üyeleri ile bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle yeni fotoğrafları internete düşmesine rağmen gündemini bambaşka tutuyor. FETÖ'cülerle dirsek temasında olup da sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Özkoç sessizliğe gömülmüş durumda.

    takvim.com.tr
    Engin Özkoç’un gündemi bambaşka

    "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP, terör örgütü FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında geziniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine skandal bir temasa imza attı.

    ENGİN'İN SESSİZLİĞİ

    Sosyal medyaya düşen bir karede CHP'li Özkoç Amerika'da FETÖ'cülerin etkinliğe katıldı. Avukat Burak Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Özkoç'un FETÖ'nün firari imam Faruk Taban ile yanyana olduğu görüntülendi.



    Faruk Taban

    ENGİN CEVAP VERSENE

    FETÖ'cülerle sürekle poz veren CHP'li Özkoç'un bu konuda açıklama yapmaması dikkat çekti. Daha önce de sürekli FETÖ'cülerle takılan Özkoç, internete yeni düşen fotoğraflarıyla ilgili de sessizliğe gömüldü. Son yaptığı paylaşımda da FETÖ'cülerle ilgili karelerinde bahsetmeyen Özkoç 'Erken seçim'i gündemine aldı.

    "SAVCILAR HAREKETE GEÇMELİ"

    CHP'li Özkoç skandal kareleriyle ilgili sessizliğini korurken sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Akademisyen Selman Öğüt, Özkaç "Firari fetöcülerle boy boy fotoğrafların ve muhtelif videoların var. Niye cevap vermiyorsun? Firari fetöcülerle ilişki dereceni açıkla! Eğer hukuk devleti işliyorsa savcılar harekete geçmelidir!" şeklinde tepki gösterdi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkarmıştı. CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

        Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.

        ENGİN AMERİKA'YI SEVDİ

        EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.
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        Haberler Güncel FETÖ ile sürekli ilişki içinde olan Engin Özkoç'un gündemi bambaşka! Hala FETÖ'cülerle olan fotoğraflarına cevap veremiyor
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