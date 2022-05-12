Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2022 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 12:23
    ABONE OL

    MSB açıkladı! Komandolarımız 3 bölgede 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu’na operasyon geliyor!
    Haberler Güncel MSB açıkladı! Komandolarımız 3 bölgede 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
        SON DAKİKA