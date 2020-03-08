Pensilvanya'da terörist başını ziyaret eden Özkoç'un dershanelerin kapatılmaması için direndiği, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON'a ziyaretlerde bulunduğu, yurtdışında örgüt etkinliklerine katıldığı ortaya çıktı.

FETÖ ile ölümüne mücadele eden Başkan Erdoğan'a yönelik "şerefsiz, onursuz, vatan haini" gibi aşağılık ifadeler sarfeden CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, FETÖ'nün her hain girişiminde ön safta yer aldığı, yüzlerce masum insanın hedef gösterildiği kumpasları yöneten FETÖ'cü Hidayet Karaca'ya sahip çıktığı, OHAL eleştirisi üzerinden ise FETÖ'yle mücadeleyi istismar etmeye kalktığı belirlendi.

YANIMDA GÖRÜNMEKTEN KORKMA

Yeni Akit'te yer alan habere göre, FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın başkanı olduğu Türk Amerikan Birliği'nin (TAA) 2014'ün Nisan ayında düzenlediği üst düzey kongreye katılan Özkoç, 2 gün boyunca örgütün ABD'deki etkinliklerini yakından takip etti. 17-25 Aralık darbe operasyonundan hemen sonra ABD'de örgütün tepe yöneticileriyle görüşen CHP milletvekilleri arasında da yine o vardı. Özkoç, 8 Nisan 2014'te firari teröristler Rızanur Meral, Faruk Taban, Hakan Şükür, Cemil Balcı, Mahmut Yeter, Özgür Özkur, Furkan Koşar'la "Pensilvanya görüşmesi" gerçekleştirdi. Özkoç'un ABD'de FETÖ'cülerle gerçekleştirdiği görüşmeden 'samimi' görüntüler internete sızdı. FETÖ İmamı Mahmut Yeter'le görüntüleri ortaya çıkan Özkoç'un, terörist Yeter'i fotoğraf çektirmek için yanına çağırarak "Mahmut gel böyle, yanımda görünmekten korkuyorsan, korkma" dediği ifşa oldu.

"DERSHANELERİ KAPATAMAZSINIZ"

Örgüte ait dershanelerin ve okulların kapatılmasına yönelik tehditler savuran CHP'li Engin Özkoç, 4 Ağustos 2015'te yaptığı açıklamada, "Bir kere dershanelerin kapatılması temelden yanlış, kapatamazsınız" dedi. Darbeci hainleri savunan Özkoç, 2014 yılında Geyve'deki CHP toplantısında şu sözleri sarfetmişti: "Bir operasyon başladı Türkiye'de. Bir cemaat ile ilgili operasyon başladı. Peki cemaat ile başlayan operasyon kimlere kadar uzanıyor; emniyet görevlilerine, savcılara, gazetecilere uzanıyor." İsim vermeden FETÖ'cü Karaca'ya sahip çıkan Özkoç, "Eline silah almamış medya yöneticisi 2 dönem üst üste müebbet hapse mahkum oldu" dedi.

FETÖCÜ'LER YARDIM İSTESİN

2012'nin Eylül ayında FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nu (TUSKON) ziyaret eden Özkoç, FETÖ'cü işadamlarının Afrika ve Güney Amerika'daki etkinliğinin artırılması üzerine görüşme gerçekleştirdi. Aynı sene Kasım ayında ise Erdoğan Toprak ile birlikte örgüte ait kapatılan Bursa Girişimci İşadamları Derneği'ni (BUGİAD) ziyaret eden CHP'li Özkoç, FETÖ'ye ait okullara övgüler yağdırdı. 15 Temmuz'dan 3 ay sonra FETÖ'yle mücadeleyi istismar etmeye kalkan Engin Özkoç, İngiliz Financial Times'a yaptığı açıklamada, "OHAL sürecinde tutuklanan, işini, itibarını kaybeden insanlar için sadece adalet istediklerini" söyledi. Örgütle bağlantısı olanların devlet içerisinden temizlenmesine karşı çıkan CHP'li milletvekili Özkoç, ihraç edilenlerin tek yardım isteyecekleri partinin CHP olduğunu ifade etti.

KÜFÜRBAZ VE PKK'NIN DESTEKÇİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Özkoç, 27 Aralık 2014'te ise cumhurbaşkanına hakaret edenlerin yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden bir gencin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesinin ardından Konya'ya koşan Özkoç, küfürbazın destekçisi oldu. Milli Mücadele döneminin en önemli merkezi olan Sakarya'yı temsil eden provokatör Özkoç'un, 6 yıl önce TBMM'de çözüm süreci ile ilgili yapılan gizli oturum kayıtlarını ifşa ederek hem suç işledi hem de PKK'nın sözcülüğünü yaptı. Son dönemlerde TSK üzerinden Mehmetçik'i istismar etmeye kalkan Özkoç'un 2012 yılında mahkeme salonundaki askere fırça atması tepkiyle karşılanmıştı. Ergenekon davasında salona kartsız giren izleyiciyi uyaran askere tepki gösteren CHP'li Özkoç, Mehmetçik'i küçük düşürmeye çalışmıştı.