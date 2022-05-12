Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
4 YIL 11 AY 20 GÜNLÜK HAPİS CEZASINA ONAMA
Daire, Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
MUHALEFET İŞİNE GELDİĞİ GİBİ YORUMLUYOR
AK Parti Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz A Haber canlı yayında söz konusu kararı yorumladı: Herkes bu kararı işine geldiği gibi yorumluyor. Popilist bir açıyla bakıyor. Bağımsız yargı böyle bir karar almış. Kılıçdaroğlu işine gelince yargı bağımsız değil işine gelmeyince hakim ve savcıları tehdit eder. Muhalefet Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bağımsız yargıyı saptırmaya çalışıyor. Bu dava 3 yıldır işleniyordu." dedi.