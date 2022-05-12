Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler...



CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun temsilcisi olduğu partinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Atatürk" diyemeyişi ve başta Gezi ihaneti olmak üzere her türlü provokatif eylemlerde baş göstermesi birçok kişinin malumu.





Takvim.com.tr Kanas Canan lakaplı, DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini bir kez daha deşifre etti;







SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK VERDİ

Tarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı.