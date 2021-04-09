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    • 09.04.2021 21:11
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    İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı

    'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ’ın cenaze namazına katıldı. Kaftancıoğlu’nun erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.

    Kaftancıoğlu erkeklerle aynı safta namaza durdu

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun erkeklerle aynı safta cenaze namazı kıldı.

    KAFTANCIOĞLU, ERKEKLERLE AYNI SAFTA NAMAZ KILDI
    Canan Kaftancıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenaze namazına katıldı.

    Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazına Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kaftancıoğlu'nun, ön safta erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.

    ERBAŞ: "ERKEKLE KADININ AYNI SAFTA KARIŞIK NAMAZ KILMASI DİNİMİZE UYGUN DEĞİL"
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Nisan 2018 tarihinde yaptığı açıklamada; "Erkekle kadının aynı safta karışık namaz kılması dinimize uygun değil" demişti.

        KAFTANCIOĞLU: "SOKAKTAN KALDIRSINLAR CENAZELERİMİZİ BE AHMET"
        Sabah'ın haberine göre Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

        Kaftancıoğlu, söz konusu açıklamasının haber olmasının ardından paylaşımını silmişti.
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