Mansur Yavaş Meclis'te zorbalığa soyundu! Önce üyeleri konuşturmadı ardından zabıtalarla dışarı attırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısında gerginlik yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne zabıtalar girdi.
İŞİNE GELMEYİNCE ÜYELERİ KONUŞTURMUYOR
Mansur Yavaş'ın, AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin soru önergelerini okunmasına izin vermedi.
Mansur Yavaş, söz konusu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a iki defa ihtar vermesi ve Fatih Ünal'a "Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım" şeklinde ifadeler kullandı. Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne zabıtalar girmesi Meclis üyeleri tarafından protesto edildi.