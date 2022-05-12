Mansur Yavaş Meclis'te zorbalığa soyundu! Önce üyeleri konuşturmadı ardından zabıtalarla dışarı attırdı

ADALET ANLAYIŞLARI BU KADAR

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: "'Devlet katil değil seri katildir' diyen CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştiren Sayın Mansur Yavaş tamamen hukuksuz bir şekilde meclis üyelerini konuşturmamış hukuk ve adalet anlayışını bir kez daha göstermiştir."

MECLİS ÜYELERİNİ SUSTURMAK İÇİN MANSUR YAVAŞ'IN ZABITALARI DA MECLİSİ BASTI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "Bu ayki Meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Sadece ben konuşacağım' dedi. Demokratik hakkını kullanmak isteyen seçilmiş meclis üyelerini susturmak için Mansur Yavaş'ın zabıtaları da meclisi bastı"