CHP'de taciz ve tecavüz olayları her geçen gün artarken, partililer yaşananlara sessiz kalıyor. Gündemi değiştirmek için bu iddiaların ortaya atıldığını söyleyen bazı CHP'li vekillere de tepki yağıyor. Son bir vatandaş yaşanan skandallarla ilgili sorduğu sorularla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na zor anlar yaşattı.
"HERKESİN TEPKİSİ OLMASI LAZIM"
"Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.
"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.
"TACİZCİ KANKANIZDI"
Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.