Canan Kaftancıoğlu ve koruduğu tecavüzcü takımı...

Genç kıza tecavüz eden CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'den sonra Özlem Hanelçi isimli genç kadın, CHP Avcılar İlçe Teşkilatı üyesi olduğu dönemde CHP İstanbul il yöneticisi Yasin Ilgar ve CHP İl Yöneticisi Özgür Aydın'ın tacizine maruz kaldığı ortaya çıktı.
CHP'NİN TACİZCİLERİ
Tecavüzcü CHP'li Karagöz, CHP Maltepe İlçe Teşkilatına, Canan Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdi.
TACİZCİ ILGAR AKRABASI ÇIKTI
Öteki tacizci CHP İstanbul il yöneticisi Yasin Ilgar, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun akrabası olduğu açıklandı.
Gazeteci Turgay Güler, tacizci Yasin Ilgar'ın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası olduğunu belirtti.
Güler köşesinde, "Ama Dr. Canan Kaftancıoğlu onun çığlığına da kulaklarını tıkıyor. Dahası var! CHP İstanbul İl Yöneticisi Yasin Ilgar ve CHP eski il yöneticisi Özgür Aydın, Özlem Hanelçi isimli partili bir kadını taciz ediyor. Mağdur Özlem Hanelçi durumu Dr. Canan Kaftancıoğlu'na yazıyor. Hem de defalarca. Sonuç? Kaftancıoğlu yine tepkisiz. İşin tuhaf yanı, tacizle suçlanan Yasin Ilgar, Kaftancıoğlu'nun eşinin akrabası!" ifadelerini kullandı.
Her iki olayda da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sessiz kaldığı belirtildi.
HANELÇİ: "CANAN HANIM SENİ ARAYACAK" DEDİLER, SONRA ALAY ETTİLER!
Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hanelçi, "Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım" serzenişinde bulundu.
CHP İL BAŞKANI TACİZİN ÜSTÜNÜ TEHDİTLE KAPATMAYA ÇALIŞTI
Hanelçi 2 yıl önce Kaftancıoğlu'na mail attığını tacizin ispatlı olduğunu hiçbir şekilde yanıt alamadığını açıkladı. Mağdur kadın, CHP il yöneticileri Özgür Aydın ile Yasin Ilgar'ın kendisini taciz ettiğini şikayet edince de tehdit edildiğini açıklamıştı.
KAFTANCIOĞLU BU SAVUNMASIYLA ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİREBİLİR: DÜŞÜNMÜYOR DEĞİLİM
Yıllarca tecavüz konusunda duyarlı olduğu propagandasını yürüten Canan Kaftancıoğlu, tecavüzcü CHP'li çıkınca 'operasyon' demesi dikkat çekti.
İl yöneticileri ile ilgili iddiayı bugün 2 gün önce öğrendiğini belirten Canan Kaftancıoğlu kara propagandalarını yürüten Cumhuriyet gazetesine, "Özgür Aydın ve Yasin Ilgar iddialarla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Parti içinde ya da dışında kadın mağduriyeti söz konusu olduğunda bizim tavrımız çok nettir. Orada yazılan konuyla ilgili bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardımcıma neden ulaşılmadı? Bize bugüne kadar bu olay iletilmedi. Bu olayların sürdürülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti içindeki arkadaşların olayları 'olmadığı' gibi kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim" konuşarak kendisini savundu.
KAFTANCIOĞLU: BARIŞ YARKADAŞ'IN NE YAZDIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ
Partideki taciz ve tecavüzlerin üstünü örten Kaftancıoğlu, "Barış Yarkadaş o tweet'i attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.
YARKADAŞ: CANAN AÇIKLAMA YAPILMASINI İSTEMİYOR
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nun bu ithamlarına karşılık vererek, "Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır? Maltepe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olmayacaklarını söylemiştir. Maltepe İlçe Başkanı ise "Canan Hanımdan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor" diyerek basına duyuruyu engellemiştir." ifadelerini kullandı.