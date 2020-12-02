Canan Kaftancıoğlu ve koruduğu tecavüzcü takımı...

İl yöneticileri ile ilgili iddiayı bugün 2 gün önce öğrendiğini belirten Canan Kaftancıoğlu kara propagandalarını yürüten Cumhuriyet gazetesine, "Özgür Aydın ve Yasin Ilgar iddialarla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Parti içinde ya da dışında kadın mağduriyeti söz konusu olduğunda bizim tavrımız çok nettir. Orada yazılan konuyla ilgili bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardımcıma neden ulaşılmadı? Bize bugüne kadar bu olay iletilmedi. Bu olayların sürdürülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti içindeki arkadaşların olayları 'olmadığı' gibi kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim" konuşarak kendisini savundu.

KAFTANCIOĞLU: BARIŞ YARKADAŞ'IN NE YAZDIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ

Partideki taciz ve tecavüzlerin üstünü örten Kaftancıoğlu, "Barış Yarkadaş o tweet'i attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.

YARKADAŞ: CANAN AÇIKLAMA YAPILMASINI İSTEMİYOR

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nun bu ithamlarına karşılık vererek, "Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır? Maltepe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olmayacaklarını söylemiştir. Maltepe İlçe Başkanı ise "Canan Hanımdan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor" diyerek basına duyuruyu engellemiştir." ifadelerini kullandı.