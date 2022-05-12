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    • Güncel
    • 12.05.2022 21:27
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    • 12.05.2022 21:39
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti

    Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savurdu. Ayrıca CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef alarak skandal sözler kullandı. Yargının verdiği kararı Erdoğan'a bağlayan Altay, "Dünya böylesini daha önce Hitler döneminde gördü." şeklinde ifadeleri kullandı.

    CHP’li Engin Altay haddini aştı!

    Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

    KK ÇİZMEYİ AŞTI

    Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaptı. Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağlayan Kılıçdaroğlu sınırlarını aşarak, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" dedi.

    Skandal sözler sarfeden Kılıçdaroğlu ,"Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir." dedi.

    SINIRLARINI AŞTI

    Karar sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li vekillerin İstanbul'a gelmeleri için emir verdi. Emre itaat eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu.

        SKANDAL BENZETME

        Gezi Parkı davasında da benzer bir karar alındığını söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan Altay, "Hakimlere acıyorum, onlar hakim değil. Erdoğan laf ediyor, hakimler de bu çerçevede karar veriyor. Dünya bunu Hitler döneminde gördü. O zaman da hakimler, Führer hangi kararı versem sevinir mantığıyla karar veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin büyük çoğunluğu nasıl karar verirsem Erdoğan'ın hoşuna gider mantığı içerisinde hareket ediyor. Herkes bilsin ki, hiçbirimizin mücadele azmi kırılmayacak." diye konuştu.

        Altay sözlerinin devamında, "Yargıyı bir silah gibi kullanıyorlar. Dünya alem bilsin ki, Erdoğan'ın panzerine biber gazına yenilmeyen muhalefet, yargının kararlarına boyun eğmeyecektir. Karar gayri hukukidir. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamuoyundaki karşılığı kadardır." dedi.

        DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

        Altay geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, merhum Başbakan Adnan Menderes ile kıyaslayarak, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanmıştı.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

        Kaftancıoğlu, bu kapsamda "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de bu kararı onayınca dosya Yargıtay'a taşınmıştı.

        YARGITAY'DAN KISMEN ONAMA, KISMEN BOZMA KARARI
        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 10 Mayıs tarihli kararında Kaftancıoğlu'na üç suçtan verilen cezayı onarken, iki suçtan verilen hapis cezasını ise bozdu.

        Buna göre, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

        İKİ SUÇTAN VERİLEN 4 YIL 2 AYLIK CEZA BOZULDU
        Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

        Kararda, Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız paylaşımının "terör örgütü propagandası" suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

        "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan verilen cezaya ilişkin bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu'nun "muhalif kimliği ile bilindiği"ne vurgu yapıldı. Dava konusu paylaşımlarının bütününün nazara alındığında; esas itibariyle "objektif ve tarafsızlıktan uzak, incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici" sözlerinin suçun unsuru olan açık ve yakın tehlike hususu da nazara alındığında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu"nu oluşturmayacağı ifade edildi.

        HAKARETLER...

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyaya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz hakkı bulunurken, kararlarla ilgili itiraz yoluna gidilmediği takdirde dosya ilk derece mahkemesine gönderilecek.

        İlk derece mahkemesi ise, kesinleşen toplam ceza 4 yıl 11 ay 20 gün olduğu için dosyayı infaz savcılığına gönderecek. İnfaz savcılığı ise, Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza miktarı ve suçlara göre davetiye veya yakalama kararı çıkaracak. Kaftancıoğlu'nun aldığı toplam ceza göz önünde bulundurulduğunda ise, cezaevine girmesi ve imza atıp çıkması bekleniyor.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ
        Kararın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.

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