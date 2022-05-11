İBB'nin bütçesini kullandı! Ekrem İmamoğlu belediyenin otobüsü ve İstanbullunun kamu kaynağıyla Karadeniz turuna çıktı

Gözünü 2023 hırsı bürüyen Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bırakarak siyasi çıkarları ve hedefleri doğrultusunda hareket etmeye başladı.
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ben aday olacağım çıkışını' ve 'belediye başkanları görevini yapmalı' sözlerini hiçe sayan İmamoğlu, son olarak Karadeniz turuna çıktı.
Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşına giren Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yanında götürdüğü isimler ise turdan daha çok konuşuldu ve İBB Başkanı ile yancısı Murat Ongun'a CHP tabanından ve destek gördüğü sanatçı kimliklerden çok sert tepkiler geldi.
"VIZ GELİR TIRIS GİDER, AKILLI OLUN"
Bunun üzerine konuşan Ekrem İmamoğlu, destekçilerinin söylemlerini önemsemediğini belirterek 'vız gelir, tırıs gider' ifadelerini kullandı ve parmak sallayarak 'akıllı olun' tehdidinde bulundu.