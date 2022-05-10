CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?

Ramazan Bayramı'nda üç günlük Karadeniz turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazeteciler arasında Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'ya yer vermesi eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıtta "Vız gelir, tırıs gider" ifadesini kullanması tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu. İmamoğlu, daha sonra kullandığı bu ifade için özür dilemişti.



MYK'DA KRİZ ÇIKTI! ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu. Bu arada kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.