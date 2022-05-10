CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?

Ramazan Bayramı'nda üç günlük Karadeniz turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazeteciler arasında Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'ya yer vermesi eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıtta "Vız gelir, tırıs gider" ifadesini kullanması tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu. İmamoğlu, daha sonra kullandığı bu ifade için özür dilemişti.
MYK'DA KRİZ ÇIKTI! ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu. Bu arada kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.
GERGİN HAVADA 3 SAAT İMAMOĞLU TARTIŞMASI
CHP MYK, dün saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun üç günlük Karadeniz turunu "Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı" olarak değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri, şikayetlerini dile getirdi.
"VIZ GELİR, TIRIS GİDER KAZALAR SİLSİLESİ"
Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı da eleştirdi. İmamoğlu'nun "Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet ediyorum" sözlerini "Kazalar silsilesi" olarak değerlendiren MYK üyeleri, "Alçı'nın o fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler gözetilmeliydi" dedi.