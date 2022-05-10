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    • 10.05.2022 10:10
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    • 10.05.2022 10:10
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    CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?

    CHP MYK’nın en önemli gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışma yaratan Karadeniz turu oldu. Bazı MYK üyeleri, Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmesine ve “Vız gelir tırıs gider” açıklamasına çok sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıda gelen eleştirileri not aldı. Kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son vermek istediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun kısa zamanda bir programda İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf vererek imaj düzeltme çabası içine girmesi bekleniyor.

    CHP MYK’da Ekrem İmamoğlu depremi

    Ramazan Bayramı'nda üç günlük Karadeniz turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazeteciler arasında Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'ya yer vermesi eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıtta "Vız gelir, tırıs gider" ifadesini kullanması tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu. İmamoğlu, daha sonra kullandığı bu ifade için özür dilemişti.

    MYK'DA KRİZ ÇIKTI! ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu. Bu arada kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.

    GERGİN HAVADA 3 SAAT İMAMOĞLU TARTIŞMASI
    CHP MYK, dün saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun üç günlük Karadeniz turunu "Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı" olarak değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri, şikayetlerini dile getirdi.

    "VIZ GELİR, TIRIS GİDER KAZALAR SİLSİLESİ"
    Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı da eleştirdi. İmamoğlu'nun "Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet ediyorum" sözlerini "Kazalar silsilesi" olarak değerlendiren MYK üyeleri, "Alçı'nın o fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler gözetilmeliydi" dedi.

        KILIÇDAROĞLU DİNLEDİ VE NOT ALDI
        MYK üyeleri, "Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar, seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir" değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadı ve söylenenleri not aldı.

        KAFİLENİN MASRAFLARINI KİM KARŞILADI?
        Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile beraberinde götürdüğü gazeteciler için harcadığı yol ve otel masraflarının kim tarafından karşılandığı da merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?" sorusunu "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" sözleriyle yanıtladı. Yetkililer, "Masraflar ne şekilde karşılandı?" sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

        İKİ İSİM KISA ZAMANDA BİRLİKTE FOTOĞRAF VERECEK
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son vermek istediği ve kısa zamanda bir programda Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf verebileceği belirtildi. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kazlıçeşme İmar Uygulaması'nın Tapu Dağıtım törenine katılmayı planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü programı uymaması halinde diğer bir alternatif program ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği miting olacak. İki ismin burada da bir arada olabileceği ifade edildi.

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        Haberler Güncel CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
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