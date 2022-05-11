İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Türkiye'deki sığınmacıları ve gidenlerin sayısını açıkladı

Bu tablo 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelmiş olan Suriyelilere geçici sığınma verdiğimizi gösteriyor. Biz son zamanlarda ısrarla kamuoyuna hatırlatıyoruz. 2017 sonrası yatay bir seyir sergilediğini söylüyoruz. Neredeyse Suriyeliler 5 senedir gelmiyor. Biz ülkemizde bulunan Suriyelileri adresleri dahil nerede olduğunu takip etmeye çalışıyoruz.

122 bin Suriyeli sığınmacının 2 yıldır teması yok. Buna rağmen bunların geçici sığınma statülerini geri aldık. Buna rağmen biz 3,762 bin rakamını sabit tutuyoruz. Çünkü verilere doğru olsun diye.