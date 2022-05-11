İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Türkiye'deki sığınmacıları ve gidenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Suriyeli sığınmacıların sayısını duyuran Çataklı, şöyle konuştu:
İŞTE TÜRKİYE'DEKİ SIĞINMACILARIN GÜNCEL SAYISI
Ülkemize gelmiş olan Suriyelilere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok. İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.
Kimi 1 yıl kalır gider, onların yerine başkaları gelir vs. Tartışma dışı bırakmamız gereken alan. İçerisinde yabancı öğrenciler de var.