Hilal Kaplan'dan çarpıcı Ekrem İmamoğlu-Nagehan Alçı yazısı: Bir çuval PR'ı berbat etmek





Kaplan'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:



Siyasi kariyer iki günde nasıl bozuk para gibi harcanır, konuştukça nasıl batılır, hızlı çekimde izlediğimiz bir süreç oldu.

Tüm meselenin Nagehan Alçı'nın fotoğrafa girmesi olduğunu sanıyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz. Zira Alçı, 2019 yerel seçiminden beri zaten açık bir İmamoğlu destekçisi idi ve kendisiyle daha önce pek çok kez buluştu, röportaj yaptı, fotoğraf verdi. Öyleyse neden?

Alçı'nın varlığının samimi olarak rahatsız ettiği kitleler elbette var. Ancak esas ip, önce İmamoğlu'nun sözcüsü Ongun'un tepkiyi "200-300 kişi" diyerek küçümsemesi, ardından İmamoğlu'nun da "Vız gelir, tırıs gidersiniz. Akıllı olun" çıkışıyla koptu. Bu konuşma daha uzun süre unutulmayacaktır. "Kucaklayacağız" diye çıkılan yol kürsüden parmak sallayarak "Akıllı olun" tehdidine çıktı.

Sosyal medyanın "ihya" ettikleri, aynı yolla "imha" da olabilirler. Yaşayarak görüyoruz.

İmamoğlu, halen dış odakların en çok yatırım yaptığı, alan açtığı ve kolladığı isim. Dolayısıyla tekrar öne sürüleceği zamanlar gelecektir. Fakat karakter, zor zamanlarda ortaya çıkar. İmamoğlu'nun taraftar kitlesinden eleştiri geldiği an içinden çıkan canavar çok şey anlatıyor.