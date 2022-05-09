CHP'li İBB 40 milyar TL'yi ne yaptı? İETT ve İSKİ borç batağında, gözler Ekrem İmamoğlu'nda...





"HİZMET YOK. PEKİ BU 40 MİLYAR TL ILE NE YAPILDI?

Muhammet Kaynar şunları söyledi:

"İBB, İSKİ ve İETT, 2021 yılında 40 milyar TL harcadı. Yapılan yeni bir yatırım yok. Bu miktarı izah edecek hizmet yok. Peki bu 40 milyar TL ile ne yapıldı? Belediyenin bu parası nasıl harcandı?"