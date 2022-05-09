CHP'li İBB 40 milyar TL'yi ne yaptı? İETT ve İSKİ borç batağında, gözler Ekrem İmamoğlu'nda...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar; İBB, İSKİ ve İETT'nin 2021 yılında 40 milyar TL harcadığını belirterek, "Yapılan yeni bir yatırım yok. Bu miktarı izah edecek hizmet yok. Peki bu 40 milyar TL ile ne yapıldı? Belediyenin bu parası nasıl harcandı?" diye sordu.
"MERKEZİ İDAREDEN 24 MİLYAR 432 MİLYON TL GELDİ"
Muhammet Kaynar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 yılında merkezi idareden 19 milyar 170 milyon TL gelir beklerken, İBB 'ye 24 milyar 432 milyon TL geldiğini hatırlatarak, "Oluşturulan algının tersine, hiçbir kesinti yapılmadığı gibi beklediğinden %27,5 daha fazlası gelmiş.." dedi.