Karadeniz turunun parası kendi cebinden mi İBB’den mi? AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak zor sorular!

"BU KADARI DA FAZLA!"

Sabah'ın haberine göre onlardan biri de AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz oldu. Türkyılmaz, Karadeniz gezisinin Trabzon durağında İBB Muhtarlar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "sosyal yardım" adı altında yardımlar dağıtıp Instagram hesabından bunları paylaştığını açıkladı. Türkyılmaz sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık Trabzon ziyaretinde İmamoğlu adına "sosyal yardım" dağıtıyor. Ve aileleri deşifre edecek şekilde nezaketsizce kişisel sayfasından paylaşıyor. İstanbul hiçbir zaman önceliğiniz olmadı ama bu kadarı da fazla!" dedi.