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    • 12.05.2022 00:00
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan altın madalya kazanan sporcularla buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ülkemizi Slovakya'da temsil eden ve altın madalya kazanan öğrencilerle biraraya geldi. Buluşmada Başkan Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi.

    Başkan Erdoğan sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kros Şampiyonası'na katılarak takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi.

    Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi.

    Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.

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