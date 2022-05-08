CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmalı isimlerle tura çıktı! Lince uğradı

Cumhuriyet Halk Parti'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmalı isimlerle tura çıktı. Lince uğradı. "Vız gelir tırıs gider" deyince de mahalle yıkıldı. Herkes otobüsten inmeye başladı!

Bu görüntü, İmamoğlu'nun destekçilerini çıldırttı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: Sinek küçük ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş.

ŞAHAN GÖKBAKAR: Fazla pohpohun yolaçtığı kibir... Hani herkes konuşacaktı.

AYLİN ASLIM: Hata yaptık demek varken umurunuzda değiliz. Öyle mi?

LEVENT KAZAK: Şu ağlak ego patlaması var ya, vız gelip tırıs giden İmamoğlu!