Cem Toker, CHP'nin kanalı Halk TV'de Başkan Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı: Adam yaptı

CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' Şeklindeki sözde sorusuna ise Toker, "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar…" ifadeleriyle yanıt verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN