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    • 08.05.2022 01:34
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    Cem Toker, CHP'nin kanalı Halk TV'de Başkan Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı: Adam yaptı

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı. Yayındaki muhalif isimlerin ağzı açık dinlediği konuşmada Taksim Cami'den Ayasfoya'ya 3. Havalimanı'na kadar bir çok projeyi sayan Cem Toker, "Adam yaptı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Adam kazandı Vol.2

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı.

    Yayındaki muhalif isimlerin ağzı açık dinlediği konuşmada Taksim Cami'den Ayasfoya'ya 3. Havalimanı'na kadar bir çok projeyi sayan Cem Toker, "Adam yaptı" ifadelerini kullandı.

    'YAPACAĞIM' DEDİ YAPTI

    Toker şunları söyledi:

    "Adam yapacağım dediği pek çok şeyi yaptı.

    10 yıllarca tartışılmış şey. 'Taksim'e cami yapacağım' dedi Yaptı.

    'Ayasofya'yı açacağım' dedi. Açtı.

    'Havalimanını isteseniz de istemesiniz de yapacağım' dedi. Yaptı.

    '3. Köprüyü yapacağım' dedi. Yaptı.

    'Körfez Köprüsü'nü yapacağım' dedi. Yaptı.

    CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' Şeklindeki sözde sorusuna ise Toker, "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar…" ifadeleriyle yanıt verdi.

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