"Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs"! İmamoğlu'na sanatçılardan sonra bir tepki de TELE1 muhabirinden

ÖZKÖK'E BUSINESS CLASS

Bu düşünce bende Ertuğrul Özkök'ün "Business Class" diye bilinen, özel ve daha konforlu bölümünde yolculuk yaptığını gördüğümde başladı. Kendi parasıyla mı o bölümden almıştı bileti bilmiyoruz, sormanın da ayıp olacağını düşünerek üzerine gitmedik, ama tablo hoş değildi. Nagehan Alçı ve Akif Beki başka bir uçakla geldikleri için onların hangi sınıftan uçtuklarını göremedim."

AYRIMCILIK TESADÜF DEĞİL

Uçaktan inince ayrımcılığın tesadüf olmadığını dile getiren Açar, havalimanından indiklerinde kendilerini bekleyen 3 aracın olduğunu, 2'sinin yarım otobüs diğerinin ise VIP ve konforlu bir minübüs olduğunu belirtti.

CAN SIKICI BİR DURUM

Yaşadıklarını can sıkıcı bir durum olarak nitelendiren Acar'ın açıklamarı şu şekilde: "VIP lüks minibüs Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses gibi belirli gazetecilere ayrılmıştı. Onlar bu araçla programı takip etti. Can sıkıcı bir durumdu.

Yapılan bu ayrım, geziyi takip edilen diğer gazetecilerin tepkisine de neden oldu. Özellikle bizim canımız çok sıkıldı. Çünkü, geziyi adım adım izleyen ve canlı yayınlayan Tele1'di. VIP araçta bulunanların temsil ettikleri kurumların hiçbiri canlı yayın yapmadı. Gazeteciler ise ancak bir gün sonra yazdı."