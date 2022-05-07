"Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs"! İmamoğlu'na sanatçılardan sonra bir tepki de TELE1 muhabirinden

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin yankıları sürüyor. Gezide bulunan Nagehan Alçı ile tepkilerin odağında kalan İmamoğlu'na kendisine destek veren pek çok sanatçıdan tepki gelmişti. Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi daha önce kendisine sık sık destek veren isimler İmamoğlu'nu topa tuttu.
İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.
BİR TEPKİ DE TELE1 MUHABİRİNDEN
Sanatçıların ardında İmamoğlu'na bir tepki de TELE1 muhabiri Engin Açar'dan geldi. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde bulunan Açar, gazeteciler arasında yaşanan ayrımı gözler önüne serdi.
Engin Açar
"ONLARA VIP MİNİBÜS BİZE YARIM OTOBÜS"
Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses gibi isimlere VIP minibüs tahsis edildiğini belirten Açar, kendilerine ise yarım otobüs verildiğini belirtti.
AYRIMCILIK UÇAKTA BAŞLADI
Karadeniz turunda yer alan ve izlenimlerini kaleme alan Açar, ayrımcılığın uçakta başladığını söyledi. Açar yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: "Gezinin organizasyonunda da bazı sorunlar vardı. Yeni İstanbul Hava Limanı'ndan sabah 07:15 uçağı ile TELE1 ekibi olarak Trabzon'a doğru yola çıktık. Yolculuk başlar başlamaz içinde bulunduğumuz ekipte ben ve bazı basın mensubu arkadaşlarımız inceden bir ayrımcılık seziyorduk.