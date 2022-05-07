Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yorumu: Çözebildikleri sorun yok

MUHARREM İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ YORUMU

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından "çözülmüş bir sorun" göremediğini belirterek, "Bir başarı hikayesi yok." dedi.

"BANA BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN"

Muharrem İnce, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: