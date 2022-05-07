HAVA DURUMU | Yaz yine gelmedi! Meteorolojiden yağış alarmı! Bu bölgelere dikkat | 8-12 Mayıs 2022

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.