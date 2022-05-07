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    • Güncel
    • 08.05.2022 06:44
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    • 08.05.2022 06:48
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    HAVA DURUMU | Yaz yine gelmedi! Meteorolojiden yağış alarmı! Bu bölgelere dikkat | 8-12 Mayıs 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan yeni tahminlere göre bugün özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bir kısmı için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yurdun birçok bölgesi için yağış uyarısı geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük en güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden yağış alarmı! Bu bölgelere dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 24 °C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 19 °C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 27°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 18°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ÇANKIRI °C, 19°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 21°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 18°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 17°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DÜZCE °C, 19°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 18°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 17°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 15°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 14°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 13°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KARS °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 21°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                SİİRT °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                8-12 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yaz yine gelmedi! Meteorolojiden yağış alarmı! Bu bölgelere dikkat | 8-12 Mayıs 2022
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