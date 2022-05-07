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    • 07.05.2022 16:22
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    Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'tan İmamoğlu'na ‘Vız gelir, tırıs gider’ tepkisi: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

    Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitter’da, “Ekrem İmamoğlu’nun son açıklamaları” başlıklı sohbet odasına katıldı. İmamoğlu'nun kendisini eleştirenlere "vız gelir tırıs gider" şeklinde tepki göstermesine ilişkin konuşan Sonuç, "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp ‘Vız gelir, tırıs gider’ diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir defa oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit" dedi. Ahmet Sonuç, "Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim" şeklinde konuştu.

    Jahrein’den İmamoğlu’na ‘Vız gelir, tırıs gider’ tepkisi

    Ahmet Sonuç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Ekrem İmamoğlu'nun son açıklamaları" başlıklı sohbet odasına katıldı.

    Ahmet Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.



    Sonuç; "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp 'Vız gelir, tırıs gider' diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir defa oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit" dedi. Ahmet Sonuç'un İmamoğlu'nu gömdüğü açıklamalar şöyle:

    "ELLERİM KIRILSAYDI DA VERMESEYDİM"
    "Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. (…) Sen beni çöpe attın tamamen. Beni devamlı çiğneyip çiğneyip tükürüyorsun. Benden oy moy yok. Bu kadar basit. Kimse beni çiğneyip tüküremez."



    "TUVALET TERLİĞİ DE GELSE OYU BASACAĞIZ"
    Ahmet Sonuç, şunları söyledi:
    "Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok."

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    Haberler Güncel Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'tan İmamoğlu'na ‘Vız gelir, tırıs gider’ tepkisi: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim
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