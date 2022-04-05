İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: "Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız"

"6 LİDER EN DOĞRU KARARI VERMEK ZORUNDA"

Türkiye'nin önünde bir süreç var. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş. Ülke geleceği adına karar verecek. Ve meşakkatli bir yol, zor bir yol. İlk defa denenen bir sistem, kolay bir iş değil. Çok tehlikelerle dolu çok virajlarla dolu. Yolun sonunda en doğru kararı vermek durumdalar, zorundalar.

"UZAKTAN İZLEMEYECEĞİM"

Peki biz uzaktan izleyecek miyiz? Asla! Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Yani halkın Türkiye'de 4'te birinin yaşadığı kentte ekonomisinin yüzde 50'sinin olduğu bir kentte var olan Ekrem İmamoğlu elbette ki bu sürecin teminatı olmak zorundadır. En fazla çalışanı olmak zorundadır.

"İSTANBUL'DA BAŞARDIK, TÜRKİYE'DE BAŞARACAĞIZ"

İstanbul'da ortaya koyacağı başarıyla en fazla motivasyonu sağlayacak kişilerin başında gelmelidir.