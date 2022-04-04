Kavga gerçekten büyük! Meral Akşener’den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Basın yoluyla haberleşmem

KAVGA BÜYÜYOR!

Ağıralioğlu'nun açıklamaları İYİ Parti'deki gerilimin yükselmesine sebep olurken Meral Akşener bu akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla kavganın boyutunu da gözler önüne serdi.

Akşener kendisine yöneltilen, "Ağıralioğlu ile ilgili kararınızda, Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri etkili oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Akşener, "Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır partiye genç çalışıyorum. Ana teşkilatların tabii yaşı biraz daha farklı, gençler var, bu ikisini birleştirmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir evini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor" dedi.

"BASIN ÜYOLUYLA HABERLEŞMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Akşener, "Basın yoluyla haberleşmeyi doğru bulmuyorum. Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.

Akşener'in ifadeleri kavganın büyüklüğünü ve partide gerilimi açıkça ortaya koydu. Ağıralioğlu cephesinden yeni bir çıkış gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

AĞIRALİOĞLU NELER DEDİ?

Yavuz Ağıralioğlu görevden alınmasına ilişkin geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." dedi. Ağıralioğlu, kararı televizyondan öğrenmesinin de rencide edici olduğunu söyledi.