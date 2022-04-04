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    • Güncel
    • 05.04.2022 00:38
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    • 05.04.2022 00:46
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    Kavga gerçekten büyük! Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Basın yoluyla haberleşmem

    İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun Genel Başkanlık görevinden alınmasının ardından yaşanan gerilim sürüyor. Yavuz Ağıralioğlu, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz" diyerek durumu televizyondan öğrenmesinin rencide edici olduğunu belirtti. Meral Akşener ise bugün katıldığı canlı yayında Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine yönelik sorulan soruyu "Ben basın yolu ile haberleşmeyi doğru bulmuyorum" diyerek gerilimin boyutunu ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    Kavga gerçekten büyük! Meral Akşener’den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Basın yoluyla haberleşmem

    İYİ Parti'deki milliyetçi isimlerden olarak bilinen Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkanlık görevinden alındı.

    Yine Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları da Meral Akşener'e doğrudan bağlanarak Koray Aydın da saf dışı bırakıldı.

    Yavuz Ağıralioğlu bugün CHP'nin yayın organlarından Halk TV'den İsmail Saymaz'a bir açıklama yaparak Akşener ve partisine adeta ateş püskürdü. Ağıralioğlu, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz" diyerek durumu televizyondan öğrenmesinin rencide edici olduğunu belirtti.

    KAVGA BÜYÜYOR!
    Ağıralioğlu'nun açıklamaları İYİ Parti'deki gerilimin yükselmesine sebep olurken Meral Akşener bu akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla kavganın boyutunu da gözler önüne serdi.

    Akşener kendisine yöneltilen, "Ağıralioğlu ile ilgili kararınızda, Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri etkili oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

    Akşener, "Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır partiye genç çalışıyorum. Ana teşkilatların tabii yaşı biraz daha farklı, gençler var, bu ikisini birleştirmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir evini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor" dedi.

    "BASIN ÜYOLUYLA HABERLEŞMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"
    Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Akşener, "Basın yoluyla haberleşmeyi doğru bulmuyorum. Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.

    Akşener'in ifadeleri kavganın büyüklüğünü ve partide gerilimi açıkça ortaya koydu. Ağıralioğlu cephesinden yeni bir çıkış gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

    AĞIRALİOĞLU NELER DEDİ?
    Yavuz Ağıralioğlu görevden alınmasına ilişkin geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." dedi. Ağıralioğlu, kararı televizyondan öğrenmesinin de rencide edici olduğunu söyledi.

    AĞIRALİOĞLU: RENCİDE EDİCİ
    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, uyumlu bir isim olduğunu belirterek, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım." dedi.

    "HİÇBİR GEREKÇE YOK, TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"
    Sözlerini sürdüren Ağıralioğlu, "Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." ifadelerini kullandı.

        "PKK, HDP, FETÖ ZİL TAKIP OYNUYOR"
        Ağıralioğlu, 'Siyasi bir karardır' ifadesini kullandıktan sonra, karara kimin sevindiğine bakılması gerektiğine dikkat çekti.

        Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.

        "SANKİ BEN YÜZSÜZLÜK EDİP KALIYORMUŞUM GİBİ"
        "Şuna inanmam lazım: "Genel başkanımız benden ayrılmak istemiyor." Bunu anlamıyorum ki. Genel başkana daha önce de söyledim. Şöyle hissettiriyor partideki işleyiş: Gitmem için her şeyi yapıyormuşsunuz da sanki ben yüzsüzlük edip kalıyormuşum gibi... Rencide oluyorum yahu!"

        NE OLMUŞTU?
        Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.

        KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ
        Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" sözünü eleştirerek, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer." ifadelerini kullanmıştı.

        Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

        Yavuzağıralioğlu HDP ile yaşadığı tartırşmalarla da sık sık gündeme geldi.

        KORAY AYDIN ELİNDEN DE TEŞKİLATLAR ALINDI
        Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

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