6 benzemezin oturduğu yuvarlak masanın ayağı sallantıda! Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'dan Meral Akşener'e resti çekti





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayında olması gereken özellikleri saydı. Ne tesadüftür ki sayılan özellikler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatan hiçbir detay yer almadı.



AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO

Meral Akşener, "Hem Meclis'i alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin. Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz" dedi.