6 benzemezin oturduğu yuvarlak masanın ayağı sallantıda! Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'dan Meral Akşener'e resti çekti

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhrubaşkanı adayı hala belli olmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday ben olacağım' sinyali veriyor ancak bu durum hem ittifak üyelerince hem de CHP'li belediye başkanlarınca pek karşılık görmüyor.
İMAMOĞLU'NUN GENEL BAŞKANINI HİÇE SAYAN 2023 HAMLELERİ
Öyle ki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 idealleri doğrultusunda Genel Başkanının varlığını hiçe sayarak İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakıp adaylık girişimine soyundu. İmamoğlu bu doğrultuda da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan bir diğer isim ise ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener.