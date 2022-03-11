Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.03.2022 23:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2022 23:16
    ABONE OL

    6 benzemezin oturduğu yuvarlak masanın ayağı sallantıda! Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'dan Meral Akşener'e resti çekti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde "aday ben olacağım" sinyali vermeye devam ediyor. Ancak bu duruma ittifak ortağı Meral Akşener ve gözünü 2023 hırsı bürümüş kendi belediye başkanı Ekrem İmamoğlu sıcak bakmıyor. Son olarak Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu burada bir kez daha 'aday benim' çıkışı yaparak hem Akşener'e hem de İmamoğlu'na resti çekti. Yaşanan bu gelişmeler ve adaylık krizi 6'lı benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masanın dağılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kriz! Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e adaylık resti...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhrubaşkanı adayı hala belli olmadı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday ben olacağım' sinyali veriyor ancak bu durum hem ittifak üyelerince hem de CHP'li belediye başkanlarınca pek karşılık görmüyor.



    İMAMOĞLU'NUN GENEL BAŞKANINI HİÇE SAYAN 2023 HAMLELERİ
    Öyle ki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 idealleri doğrultusunda Genel Başkanının varlığını hiçe sayarak İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakıp adaylık girişimine soyundu. İmamoğlu bu doğrultuda da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.



    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan bir diğer isim ise ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener.



        KK'DAN "İLLE DE ADAY BENİM" ÇIKIŞI
        CHP lideri tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen ittifak ortaklarına ve kendi belediye başkanına (İmamoğlu) "Cumhurbaşkanı adayı benim" mesajını vererek vazgeçmeyeceğini vurguladı.

        "KÜRTLER CHP'YE YAKLAŞTI, ANKARA'DA ÜLKÜCÜYE BİLE OY VERDİLER"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinin son gününde konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



        Cumhurbaşkanı adaylığı için Alevi ve Kürt kimliğinin handikap olmadığını, toplumun bunları aştığını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtlerin son dönemde CHP'ye yaklaştığının farkındasınız. Sırf CHP adayıdır diye Kürtler, Ankara'da ülkücüye bile oy verdiler" ifadelerini kullandı.

        AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA AÇIK REST
        CHP Genel Başkanı'nın bu çıkışı, adaylığını istemeyen ittifak ortakları Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na rest olarak yorumlandı.



        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayında olması gereken özellikleri saydı. Ne tesadüftür ki sayılan özellikler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatan hiçbir detay yer almadı.

        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO
        Meral Akşener, "Hem Meclis'i alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin. Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz" dedi.



            ANLAŞILAN MASA FALAN KALMAYACAK...
            Yaşanan bu gelişmeler, geçtiğimiz haftalarda "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için bir araya gelen 6 benzemezin (CHP, İP, DEVA, Saadet, Demokrat, Gelecek) kurduğu yuvarlak masanın dağılacağı söylemlerini de güçlendirdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Adı Sevgi fragman
            Haberler Güncel 6 benzemezin oturduğu yuvarlak masanın ayağı sallantıda! Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'dan Meral Akşener'e resti çekti
                SON DAKİKA