CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!

ULAŞIMA DA YÜZDE 9,9'LUK ZAM GELDİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7 lira 09 kuruşa yükselecek.
ULAŞIMA DA YÜZDE 9,9'LUK ZAM GELDİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7 lira 09 kuruşa yükselecek.
SUYA 1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE YÜZDE 30'LUK ZAM YAPMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı toplantıda 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.
AK PARTİ VE MHP'NİN RET OYLARINA KARŞILIK KABUL EDİLDİ
Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edilmişti.