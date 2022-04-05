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    • Güncel
    • 05.04.2022 11:25
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    • 05.04.2022 11:25
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    CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer,vatandaşın cebine resmen göz dikti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından en son Mart ayı içerisinde zam yapılan İZSU ve ESHOT fiyatlarına yeniden zam geldi. Suya yüzde 9,19, ulaşıma yüzde 9,9 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için yeni zamlar açıklandı.

    SUYA YÜZDE 9,19'LUK YENİ ZAM
    İzmir'de en son Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. İZSU, dün itibariyle fiyatalar yüzde 9,19'luk bir zam daha yaptı.

    ULAŞIMA DA YÜZDE 9,9'LUK ZAM GELDİ
    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7 lira 09 kuruşa yükselecek.

        SUYA 1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE YÜZDE 30'LUK ZAM YAPMIŞTI
        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı toplantıda 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.

        AK PARTİ VE MHP'NİN RET OYLARINA KARŞILIK KABUL EDİLDİ
        Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edilmişti.
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        Haberler Güncel CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!
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