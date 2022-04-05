CHP'li Aydın Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyenin 20 arsasını satılığa çıkardı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tepkilerin odağındaki Öndeş, son olarak 20 adet belediye ait taşınmazını da satışa çıkardı. Germencik Belediyesi'nin yerel gazeteye verdiği ilanda 20 adet taşınmazın 5 milyon 700 bin lira bedelle açık teklif usulüyle satılacağı duyurulurken, arazi satışlarına ilçede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

'Züğürt Ağa' filminin afişini CHP'li Başkan Öndeş'e uyarlayıp "Satılık ilçe Germencik" notuyla sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, "Demek ki onun da örnek aldığı yer var", "Başkan Germencik'i gözden çıkardı", "Satması sıkıntı değil de, kime sattığı sıkıntı. Birilerine peşkeş çekiliyor" ifadelerini kullandılar.

ELDEN ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR:

■ Ortaklar mahallesindeki halk ekmek ve benzin istasyonu.

■ Dağyeni mahallesinde 100'lerce dönüm tarım arazisi.

■ Belediyeye ait 2015 model panelvan, traktör, makam aracı ve kamyonlar.

"YETKİLERİ ELİNDEN ALINSIN"

Başkanı Fuat Öndeş'in yaptığı taşınmaz satışları partisi CHP ve İYİ Parti meclis üyelerini de rahatsız etti. Millet İttifakı Meclis Üyelerinin, Başkan Öndeş'in belediye taşınmazlarını har vurup harman savurması üzerine elinden satış yetkisinin alınmasını istedikleri öğrenildi. İYİ Parti Meclis Üyesi Bülent Yeşil, "Ben bir dönüm yer dahi olsa belediye taşınmazlarının satılmasına karşıyım. Ama encümen kararıyla bu yerler satılıyor" ifadelerini kullandı.