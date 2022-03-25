CHP'deki adaylık savaşında yeni perde! Muhittin Böcek'in 'Kılıçdaroğlu' çıkışı ayakta alkışlandı: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin katılımıyla Antalya'da bir otelde düzenlenen 'Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek törende yaptığı konuşmada partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.
"ADAYIMIZ SİZSİNİZ"
Böcek konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.