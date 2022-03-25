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    • 25.03.2022 20:00
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    CHP'deki adaylık savaşında yeni perde! Muhittin Böcek'in 'Kılıçdaroğlu' çıkışı ayakta alkışlandı: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın adayı hala belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'ben aday olacağım' dese de bu duruma ittifak ortakları pek de sıcak bakmıyor. Öte yandan parti içindeki adaylık yarışında da kılıçlar çekilmiş vaziyette. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'görevinize devam edin' diyerek adaylık kapılarını kapatsa da İmamoğlu 2023 çıkarları doğrultusunda çoktan çalışmalara başladı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Antalya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Muhittin Böcek, CHP'nin 2023 adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin 2023 adayını açıkladı! Ayakta alkışlandı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin katılımıyla Antalya'da bir otelde düzenlenen 'Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek törende yaptığı konuşmada partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.



    "ADAYIMIZ SİZSİNİZ"
    Böcek konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.



    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.



        "İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLURUM"
        Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık." dedi.

        "MERAL AKŞENER, BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"
        İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. İfadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır." dedi.



        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KAPILARI KAPADI
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibini olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

        Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi.



        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'görevinize devam edin' çağrısını kulak ardı etmiş olacak ki, 2023 seçimleri yolundaki siyasi çıkarları doğrultusunda kolları sıvadı.

        Bu durum Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki adaylık savaşının fitilini ateşledi. "Fotoğraf krizi" ile baş gösteren krizin ardından CHP medyasındaki "Ekremciler ve Kemalciler" ayrımı gözler önüne serildi.



            İMAMOĞLU'NUN AKÇELİ İŞLERİ KK ELİYLE İFŞA EDİLDİ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu gelişmelerin ardından belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık konusunda açıktan göz dağı vermek için kolları sıvadı ve bu doğrultuda ilk adımını attı.

            CHP Genel Merkezine yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eliyle Ekrem İmamoğlu'nun ahbap, çavuş ilişkisiyle yakınlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden deşifre etti.


            YAVAŞ'IN ABB'SİNDE USULSÜZ SOSYAL MEDYA İHALESİ
            Kılıçdaroğlu'ndan talimat alan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) daha sonra rotası Mansur Yavaş oldu.

            Daha önce "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim" diyerek Mansur Yavaş'a açıktan göz dağı veren Jahrein, Twitter hesabı üzerinden ABB'nin usulsüz bir ihalesine açık etti.
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            Savaşta 1 ay geride kaldı
            Haberler Güncel CHP'deki adaylık savaşında yeni perde! Muhittin Böcek'in 'Kılıçdaroğlu' çıkışı ayakta alkışlandı: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
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