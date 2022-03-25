CHP'deki adaylık savaşında yeni perde! Muhittin Böcek'in 'Kılıçdaroğlu' çıkışı ayakta alkışlandı: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...





"İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLURUM"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık." dedi.

"MERAL AKŞENER, BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"

İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. İfadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır." dedi.