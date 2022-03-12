İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası...

Millet İttifakı'nın adaylık yarışı her geçen gün derinleşiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayyuka çıkan adaylık yarışında her geçen gün yeni gelişme yaşanıyor. Fırsat buldukça yabancı ülkelerin büyükelçileri ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı'nın desteğini alarak aday olmaya çalışırken İngiliz merkezli medyadan ittifakta yeni krizin fitilini ateşleyecek bir gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU THE ECONOMİST'İN MANŞETİNDE

İngiliz The Economist dergisi 2023 seçimlerine giden süreçte adayını belirleyemen Millet İttifakı'na istikamet çizecek şekilde bir manşet attı. Dergi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'u manşetine taşıdı.

"Erdoğan'ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın" başlığı ile yayınlanan haberde muhalefet bloğunun henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına dikkat çekilirken, "Ancak tüm oklar Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

"HAYATININ EN BÜYÜK MÜCADELESİNE HAZIRLANIYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın" diyen dergi, Kılıçdaroğlu'nu okuyucularına tanıttı. İmzasız yayımlanan makalede, "Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor" denildi.

CHP RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI

CHP'nin resmi Twitter hesabı da söz onusu haberi "The Economist, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın" ifadeleriyle paylaştı.

YENİ BİR KAVGANIN FİTİLİ ATEŞLENECEK Mİ?

Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada "Üst akıl adayını seçti" yorumları yapılırken ittifak için olaya nasıl bir tepki geleceği merak konusu oldu.

İTTİFAK KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.

6'lı masanın 12 Şubat'ta kurulmasının ardından masayı yıkacak birçok gelişme de yaşandı.

Kılıçdaroğlu masayı kurduktan 1 hafta sonra yine İngili merkezli Reuters'a verdiği röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.

Verdiği röportajda "Belediye başkanları görevlerine devam edecek" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da önünü kesen Kemal Kılıçdaroğlun çıkışının ardından sırasıyla Saadet Partisi Deva Partisi ve İYİ Partili isimler ve Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına veto geldi.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO

Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak göstermek için birçok açıklama yapan Meral Akşener geçtiğimiz gün İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti. Akşener, "Hem Meclis'i alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin. Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da daylık için yabancı ülke büyükelçileri ile sıkı temasta olduğu biliniyor.

İstanbul'da Ocak ayında kar esareti yaşanırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balık yemiş, görünütülerin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki ile karşı karşıya kalmıştı.