İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanından çok konuşulacak sözler: Parti serseri mayına döndü Ağıralioğlu'nun tasfiyesi...

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, kararların partinin iç meselesi olduğunu, değişikliklerde performans ölçümünü de nazara aldıklarını söyledi. Dervişoğlu, Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınmasının dışarıda olduğu kadar parti içinde tartışılmadığını ifade etti.
Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer ise İYİ Parti'de Türk milliyetçilerine darbe vurmaya devam edildiğini söyledi.
"FARKLI BİR AMAÇLA DEĞİŞİKLİK YAPTI"
Yenerer "Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel Başkan Yardımcılarına baktım; birkaç Türk milliyetçisi var o kadar.