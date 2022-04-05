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    • 05.04.2022 10:05
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanından çok konuşulacak sözler: Parti serseri mayına döndü Ağıralioğlu'nun tasfiyesi...

    İYİ Parti’de HDP tasfiyesi gündemdeki yerini korurken Genel Başkan Meral Akşener’in en yakınında bulunan eski danışmanı Vedat Yenerer’den çarpıcı bir açıklama geldi. Yenerer partinin adeta serseri mayına döndüğünü açıklarken Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP’ye tavrından dolayı tasfiye edilmesi yüzünden parti içindeki bazı isimlerin rahatsız olduğunu söyledi.

    İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, kararların partinin iç meselesi olduğunu, değişikliklerde performans ölçümünü de nazara aldıklarını söyledi. Dervişoğlu, Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınmasının dışarıda olduğu kadar parti içinde tartışılmadığını ifade etti.

    Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer ise İYİ Parti'de Türk milliyetçilerine darbe vurmaya devam edildiğini söyledi.

    "FARKLI BİR AMAÇLA DEĞİŞİKLİK YAPTI"

    Yenerer "Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel Başkan Yardımcılarına baktım; birkaç Türk milliyetçisi var o kadar.

        Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir. Genel Başkan, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı.

        Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. HDP'ye tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum" diye konuştu.

        Yenerer, İYİ Parti'yi iş birliği yaptığı Millet İttifakı'nın yanında, Millet İttifakını da HDP ile yan yana konumlandırdığını kaydetti.
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        Eski danışmandan çok konuşulacak sözler
        Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanından çok konuşulacak sözler: Parti serseri mayına döndü Ağıralioğlu'nun tasfiyesi...
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