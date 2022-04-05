İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanından çok konuşulacak sözler: Parti serseri mayına döndü Ağıralioğlu'nun tasfiyesi...

"FARKLI BİR AMAÇLA DEĞİŞİKLİK YAPTI"

Yenerer "Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel Başkan Yardımcılarına baktım; birkaç Türk milliyetçisi var o kadar.