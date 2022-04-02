Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine değindi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna-Rusya savaşını ve İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerini değerlendiren Başkan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

Liderler bazında özellikle Kırım ve Donbass noktasında bir adımın atılması için ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik.

Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu.

HERZOG'LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda konuştu. Erdoğan, Filistinliler'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurguladı.