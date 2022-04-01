Çanakkale Belediyesi'ndeki 'barınak' skandalında başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı!

CHP'li Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirlerini yediklerine ilişkin iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi.
İddialarla ilgili müfettişlerin yaptığı araştırmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Konu ile ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir.