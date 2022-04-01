Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



PUTIN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Başkan Erdoğan, "Dün Sayın Zelenskiy ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde, önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbass noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik." demişti.



KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan-Putin görüşmesi başladı.

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