Son dakika: Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Enerjide iş birliği mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.
İSRAİL'DEKİ SALDIRILARA KINAMA
İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.
Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.
MESCİD-İ AKSA ÇAĞRISI: 24 SAAT AÇIK TUTULMALI
Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.