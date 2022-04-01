Son dakika: Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Enerjide iş birliği mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.