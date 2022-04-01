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    Son dakika: Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Enerjide iş birliği mesajı...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi. Ayrıca Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

    Başkan Erdoğan, Herzog ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
    Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

    İSRAİL'DEKİ SALDIRILARA KINAMA
    İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

    Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

    MESCİD-İ AKSA ÇAĞRISI: 24 SAAT AÇIK TUTULMALI
    Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

        Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.
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