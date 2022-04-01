Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin ile de görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi.







ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK!

Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşeceğini belirterek, "Liderleri bir araya getirip kalıcı bir ateşkes istiyoruz" dedi.



MARİUPOL'DA İNSANİ AMAÇLI 'SESSİZLİK REJİMİ'

Bakan Çavuşoğlu, "Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. Toplam Ukrayna'da 87 vatandaşımız var tahliye edeceğiz. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz." şeklinde konuştu.







ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

İstanbul'daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.