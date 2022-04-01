Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da Liderler Zirvesi sinyali! Putin ve Zelenskiy İstanbul'da mı bir araya gelecek?

Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'da bir araya gelebileceğini belirterek, "Eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16:00 gibi sayın Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

SERSERİ MAYINLAR

Mayınlar noktasında biliyorsunuz imha edildi. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir takibin, çalışmanın gayreti içinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri süreci takip ediyor. Şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.

CUMAYI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Namazı burada kılan Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.