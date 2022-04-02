CHP'li Avcılar Belediyesi'nde usulsüz ihaleyle 3 milyonluk vurgun

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli dahil olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 6 şüphelinin ise yine Avcılar Belediyesi'ndeki ihalelerde yaptıkları usulsüzlüklerden dolayı farklı bir soruşturmadan tutuklu olduğu bildirildi.